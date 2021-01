Bij BT Global Services Belgium in Diegem heeft de directie donderdag op een bijzondere ondernemingsraad de intentie tot collectief ontslag aangekondigd, meldt de liberale vakbond.

Volgens de vakbond dreigt het onslag voor 50 tot 60 werknemers. De bonden hopen tijdens de onderhandelingen in de procedure-Renault het aantal ontslagen nog te kunnen beperken.

BT Global Services Belgium biedt IT- en telecomdiensten aan bedrijven, de Belgische afdeling concentreert zich op de Bernelux-markt. Er werken in Diegem zo'n 218 personeelsleden, allen zijn bedienden.

De directie heeft donderdag op een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd dat er dus ongeveer één job op de vier moet verdwijnen. 'Als verklaring wordt verwezen naar evoluties op de markt en naar de coronacrisis', zegt Dalila Maïzi van het ACLVB. Volgens de vakbondsvrouw wil de directie snel gaan om tegen de zomer de onderhandelingen in het kader van de procedure-Renault te kunnen afronden. De bonden van hun kant willen eerst meer informatie en hopen ook banen te redden.

Het personeel van BT Global Services werd donderdag ingelicht over het herstructureringsplan. Ze werken momenteel allen van thuis uit.

