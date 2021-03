Vastgoedgroep Cofinimmo staat op het punt om Italië toe te voegen aan het lijstje van landen waarin hij actief is. Er is een exclusiviteitsovereenkomst ondertekend voor 'een potentiële investering in twee portefeuilles woonzorgcentra in Italië en Spanje', zo kondigt de beursgenoteerde groep maandag aan.

Als de deal doorgaat, zou Cofinimmo investeren in zes woorzorgcentra in Italië en achttien woonzorgcentra in Spanje.

'Deze investeringen zouden een aantrekkelijke mijlpaal betekenen in de uitvoering van de strategie van Cofinimmo op het vlak van zorgvastgoed, met de intrede in Italië en de verdere uitbreiding van de voetafdruk in Spanje', klinkt het in een persbericht. De operatie zou in het tweede kwartaal afgerond kunnen worden.

In januari maakte Cofinimmo de eerste stappen bekend in Ierland. De groep is daarnaast ook actief in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje en Finland. De waarde van zijn vastgoedportefeuille bedraagt volgens het bedrijf ongeveer 4,9 miljard euro (waarvan 2,9 miljard euro zorgvastgoed is).

Als de deal doorgaat, zou Cofinimmo investeren in zes woorzorgcentra in Italië en achttien woonzorgcentra in Spanje. 'Deze investeringen zouden een aantrekkelijke mijlpaal betekenen in de uitvoering van de strategie van Cofinimmo op het vlak van zorgvastgoed, met de intrede in Italië en de verdere uitbreiding van de voetafdruk in Spanje', klinkt het in een persbericht. De operatie zou in het tweede kwartaal afgerond kunnen worden. In januari maakte Cofinimmo de eerste stappen bekend in Ierland. De groep is daarnaast ook actief in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje en Finland. De waarde van zijn vastgoedportefeuille bedraagt volgens het bedrijf ongeveer 4,9 miljard euro (waarvan 2,9 miljard euro zorgvastgoed is).