Coca-Cola blijft lijden onder de coronapandemie, maar heeft in de eerste drie maanden van het jaar wel betere resultaten neergezet dan verwacht. Dat blijkt uit kwartaalcijfers die de frisdrankgigant heeft bekendgemaakt.

De omzet steeg in vergelijking met vorig jaar met 5 procent tot 9 miljard dollar (7,5 miljard euro). De winst kwam op 2,2 miljard dollar (1,8 miljard euro), 19 procent minder dan in het eerste kwartaal vorig jaar.

Coca-Cola is voor een groot deel van zijn verkoop afhankelijk van de horeca, stadions en bioscopen, die dicht gingen in de strijd tegen het coronavirus.

Vooral waar meer vaccins beschikbaar worden en de economie heropent, ziet het bedrijf naar eigen zeggen herstel. Maar de weg naar herstel blijft wereldwijd ongelijk, luidt het ook.

De omzet steeg in vergelijking met vorig jaar met 5 procent tot 9 miljard dollar (7,5 miljard euro). De winst kwam op 2,2 miljard dollar (1,8 miljard euro), 19 procent minder dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Coca-Cola is voor een groot deel van zijn verkoop afhankelijk van de horeca, stadions en bioscopen, die dicht gingen in de strijd tegen het coronavirus. Vooral waar meer vaccins beschikbaar worden en de economie heropent, ziet het bedrijf naar eigen zeggen herstel. Maar de weg naar herstel blijft wereldwijd ongelijk, luidt het ook.