Coca-Cola investeert 28 miljoen euro in Gentse vestiging

In Gent opent drankengigant Coca-Cola een nieuwe productielijn die 120.000 blikjes per uur produceert. Het gaat om een investering van zowat 27,9 miljoen euro om twaalf merken frisdrank en sappen voor de Belgische markt in te blikken. Het bedrijf neemt ook een reeks maatregelen om tegen 2025 al haar verpakking te recycleren.

De multinational wil met de investering vooral lokaal produceren en opent daarom een bijkomende bliklijn naast de bestaande glaslijn en de twee saplijnen in Gent. Maar Coca-Cola hoopt ook door een intense sensibiliseringscampagne in te zetten op recyclage. 'We engageren ons om tegen 2025 al onze verpakkingen terug in te zamelen voor recyclage, zodat ze niet eindigen als zwerfvuil, maar worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe verpakkingen', zegt Etienne Gossart, directeur voor België en Luxemburg. 'Tegen 2025 willen we dat elke plastic fles die we op de markt zetten, gemaakt is van 50 procent gerecycleerd materiaal', luidt het.

Bovendien rijden de vrachtwagens van het bedrijf voortaan rond met de vraag om zwerfvuil tegen te gaan. De boodschap 'recycle me' komt op dopjes en elke reclamespot wordt voortaan afgesloten met diezelfde boodschap.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Gents schepen van Economie en toekomstig burgemeester Mathias De Clercq bezochten dinsdag de vestiging in Gent. De Vlaamse regering wil tegen 2025 95 procent van alle huishoudelijke drankverpakkingen inzamelen. Als dat niet lukt, dreigen maatregelen als statiegeld op blikjes, een discussie die in het verleden de Vlaamse regering al heeft verdeeld. Het bedrijf wil met de sensibiliseringscampagne het zwerfvuil dat voortvloeit uit de 862 miljoen liter drank die jaarlijks in België wordt verkocht, terugdringen. Zo zullen de medewerkers ook deelnemen aan opruimacties rond de vestigingen.

De nieuwe productielijn wordt in januari opgebouwd en zal operationeel zijn in het najaar van 2019.