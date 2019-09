De West-Europese afdeling van Coca-Cola zal de plastic verpakking rond multipacks vervangen door 100 procent recycleerbaar karton.

De plastic folie rond de multiverpakkingen van drankblikjes zal in dertien Europese landen, waaronder België en Nederland, vervangen worden door duurzaam karton met een FSC-(Forest Stewardship Council) of een PEFC-label (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Door de ingreep zal jaarlijks 4000 ton minder wegwerpplastic worden geproduceerd. In een verklaring laat de frisdrankengroep weten dat het zich ervan bewust is dat de consument op zoek is naar alternatieven voor verpakking en ze als bedrijf 'vastbesloten zijn om onnodig wegwerpplastic te bannen.'

Recycleerbare alternatieven

In een tweede fase is het de bedoeling om ook de verpakking rond multipacks met flessen te vervangen door een volledig recycleerbaar alternatief.

Krimpfolie kan slechts eenmalig worden gebruikt omdat het amper te recycleren valt. Coca-Cola West-Europa heeft als doel om tegen 2025 enkel nog met verpakkingen te werken die 100 procent recycleerbaar of herbruikbaar zijn.