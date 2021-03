Voetbalclub Club Brugge trekt voorlopig dan toch nog niet naar de beurs.

Via de beursgang wilde het bestuur van Club Brugge minstens 30 procent van het aandelenkapitaal naar de beurs brengen. De prijsvork van het aandeel bedroeg 17,5 tot 22,5 euro. Dat kwam overeen met een marktwaarde voor Club Brugge, tegen de gemiddelde prijsvork, van 229 miljoen euro. De beursgang (IPO) was gepland voor vrijdag 26 maart op de beurs van Brussel, onder de ticker 'CLUB'.

Maar de beursgang wordt nu uitgesteld, meldt Club Brugge in een persbericht.

Dadelijk meer.

