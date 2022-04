Christine Durinx wordt algemeen directeur van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), naast huidig codirecteur Jérôme Van Biervliet. Dat melden het VIB en Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V).

Durinx neemt de fakkel over van Jo Bury, medeoprichter en algemeen directeur sinds de oprichting van VIB meer dan 25 jaar geleden. Ze leidde tot voor kort het Zwitsers Instituut voor Bio-informatica (SIB).

De benoeming van Durinx 'versterkt het engagement van VIB om de opkomende wetenschappelijke domeinen van computationele biologie, artificiële intelligentie en gezondheid op maat verder te ontwikkelen', klinkt het in een persbericht.

'Met Christine Durinx halen we niet alleen een topvrouw uit het buitenland terug naar Vlaanderen, maar halen we ook haar expertise in het gebruik van data voor snellere doorbraken in het biotechnologisch onderzoek binnen bij VIB', zegt minister Crevits. 'Het gebruik van data wordt steeds belangrijker. Het is ook een extra focus die we leggen in het nieuwe convenant tussen de Vlaamse overheid en het VIB', klinkt het.

Durinx neemt de fakkel over van Jo Bury, medeoprichter en algemeen directeur sinds de oprichting van VIB meer dan 25 jaar geleden. Ze leidde tot voor kort het Zwitsers Instituut voor Bio-informatica (SIB). De benoeming van Durinx 'versterkt het engagement van VIB om de opkomende wetenschappelijke domeinen van computationele biologie, artificiële intelligentie en gezondheid op maat verder te ontwikkelen', klinkt het in een persbericht. 'Met Christine Durinx halen we niet alleen een topvrouw uit het buitenland terug naar Vlaanderen, maar halen we ook haar expertise in het gebruik van data voor snellere doorbraken in het biotechnologisch onderzoek binnen bij VIB', zegt minister Crevits. 'Het gebruik van data wordt steeds belangrijker. Het is ook een extra focus die we leggen in het nieuwe convenant tussen de Vlaamse overheid en het VIB', klinkt het.