Agfa-Gevaert krijgt een nieuwe CEO. De Fransman Pascal Juery volgt op 1 februari Christian Reinaudo op als CEO van de beeldvormingsgroep.

De 65-jarige Christian Reinaudo - net als zijn opvolger een Fransman - is sinds 2010 CEO bij Agfa. 'Hij slaagde er in om na de wereldwijde economische crisis van 2008 en 2009 Agfa te stabiliseren en de rendabiliteit te herstellen', zegt voorzitter Klaus Röhrig in een reactie.

Reinaudo blijft wel lid van de raad van bestuur.

De opvolger van Reinaudo is de 54-jarige Pascal Juery. De Parijzenaar heeft meer dan 30 jaar ervaring in de chemische industrie en de geavanceerde materialenindustrie. Voor hij bij Solvay aan de slag ging, was Reinaudo werkzaam bij Rhodia.

'We zijn tevreden dat we Pascal Juery kunnen verwelkomen als CEO op een beslissend moment in het transformatieproces van de groep. De ervaring die hij opdeed als uitvoerend manager van een internationale onderneming in volle transformatie zal hem in staat stellen om Agfa-Gevaert op sleeptouw te nemen in zijn snel veranderende markten', aldus voorzitter Röhrig

