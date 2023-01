Chris Umé, de Limburgse deepfake-expert, gelooft dat hyperreal content de entertainment- en reclame-industrie disruptief gaat veranderen. Dat vertelde hij op de jaarlijkse uitreiking van de 38ste Trends Manager van het Jaar in Paleis 10 van de Brusselse expo.

Op vijf jaar tijd groeide Umé van Vlaamse 'digital creative' naar internationale ondernemer en medeoprichter van het bedrijf Metaphysic. Samen met zijn broer Kevin Umé en Thomas Graham leidt hij het bedrijf vanuit Bangkok met een talentenpool over heel de wereld. Vanop afstand werken maakt zo'n wereldwijd bedrijf mogelijk maar 'het kleine gesprek dat je hebt aan de koffiemachine met elkaar, dat missen wij wel', zegt Umé.

Hij ging viraal met zijn hyperrealistische nepfilmpjes van Tom Cruise. Echter ging Umé's carrière afgelopen jaar in versnelling. Hij ging aan de slag als A.I.-artiest bij Deep Voodoo, een Amerikaanse studio dat eigendom is van de makers van South Park. Hij zette zijn verovering van Amerika verder door deel te nemen aan America's Got Talent en geraakte met zijn live deepfake-acts tot in de finale. 'Het was een uitdaging om technologie en entertainment met elkaar te gaan combineren', aldus Umé op het businessevent.

Umé kent maar niet van ophouden. Zo gaat hij zich nog verder onderdompelen in de Hollywood-wereld met een nieuw filmproject met één van de grootste hedendaagse filmregisseurs, van wie hij de naam nog niet mag verklappen.

Umé gelooft dat hyperreal content cultuurwerkers de kans zal bieden hun product wereldwijd te exporteren aan een lagere productiekost. Op basis van stemdata en artificiële intelligentie zouden artiesten in alle mogelijke talen kunnen zingen en op die manier buitenlands publiek bereiken. Taalbarrière zal niet langer een probleem vormen. Ook de reclamesector gaat kunnen meegenieten van de artificiële intelligentie, aldus Chris Umé op het business-event in Paleis 10.

