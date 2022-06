Ondanks het barre beursklimaat lanceert Elia Group de eerder aangekondigde kapitaalverhoging van 590 miljoen euro. Het geld dient voor de financiering van de omvangrijke investeringsplannen die de aandeelhouders geen windeieren leggen.

Het beursklimaat is niet bepaald uitnodigend om kapitaal op te halen, maar dat schrikt de hoogspanningsnetbeheerder Elia Groep niet af. "We bieden investeerders een sterk groeiverhaal op lange termijn. We baseren de operatie op onze sterke bedrijfsfundamenten en laten ons niet opjagen door het sentiment op de beurs. Een perfecte timing bestaat toch niet", zegt Chris Peeters, de CEO van Elia Group. "We worden ook gezien als een defensief aandeel. Onze kapitaalverhoging wordt gedekt door nieuwe investeringen, die een verhoging van de winst mogelijk maken", vult Catherine Vandenborre, de CFO van Elia, aan.Noteer ook dat Elia Group de voorbije jaren en maanden bijzonder sterk gepresteerd heeft op de beurs. Ondanks de recente terugval noteert het aandeel nog relatief dicht tegen zijn recordniveaus. De waardering van het aandeel is met een koers-winstverhouding van ruim 30 pittig te noemen. Vanuit het oogpunt van het bedrijf is het dus niet zo duur om vers kapitaal op te halen. Het volatiele beursklimaat zorgt er wel voor dat Elia de nieuwe aandelen aanbiedt met een behoorlijke korting van 13 procent ten opzichte van de slotkoers van 14 juni. "Investeerders moeten een goede zaak kunnen doen als ze intekenen op de kapitaalverhoging. Een iets grotere korting vermindert het risico dat investeerders nemen als ze intekenen", zegt Chris Peeters. De kapitaaloperatie van 590 miljoen euro komt overeen met ongeveer 7 procent van de beurskapitalisatie van het bedrijf.Elia Group wil het verse gebruiken om omvangrijke investeringsplannen te financieren in België en Duitsland. Van het nieuwe kapitaal wordt 300 miljoen euro wordt toegewezen aan België, 200 miljoen euro gaat naar Duitsland en de rest is voor algemene doeleinden. In de periode 2022-2026 wil Elia voor 4 miljard euro investeren in het Belgische hoogspanningsnet. Bij de Duitse dochter 50Hertz staan er in dezelfde periode voor 5,6 miljard euro investeringen op het programma. Deze investeringsijver is logisch, omdat Elia Group een sleutelrol speelt in de energietransitie. Een uitbreiding en versterking van het hoogspanningsnetwerk is van cruciaal belang om de toenemende productie van hernieuwbare energie tot bij de eindverbruiker te brengen. "De uitbouw van het hoogspanningsnet is van cruciaal belang voor onze economie. Als we nu investeringen uitstellen, dat zullen we later alleen maar meer moeten investeren", zegt Chris Peeters.De kapitaalverhoging is in principe voldoende om het investeringsprogramma tot 2026 te financieren. De investeringen worden ook gefinancierd met de operationele cashflows en extra schuldfinanciering. Elia moet zich van de regulator voor 40 procent met eigen vermogen en voor 60 procent met schulden financieren. Een bijsturing van het investeringsprogramma en dus ook de financieringsbehoeften is uiteraard altijd mogelijk. "Het investeringsprogramma is eerder à la hausse gericht. De oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld heeft Europa doen besluiten om meer te investeren in de energiebevoorradingszekerheid. Dat impliceert grotere investeringen in hernieuwbare energie en dus ook in een versterking van het hoogspanningsnetwerk", zegt Chris Peeters. Daarnaast kunnen zich ook overnamekansen voordoen. "De kapitaalverhoging financiert de organische groei in België en Duitsland. Op dit ogenblik liggen er geen concrete dossiers op tafel, maar overnamekansen kan je niet uitsluiten", zegt Catherine Vandenborre.Voor de aandeelhouders van Elia zijn deze uitgebreide investeringsplannen goed nieuws. De winst van Elia wordt bepaald door het regelgevende kader in België en Duitsland, waarbij het bedrijf een gereguleerd rendement op eigen vermogen mag verdienen. Hoe groter de activabasis, hoe groter de winst. "We lanceren deze kapitaalverhoging ook nu omdat we investeerders duidelijkheid kunnen bieden over het regelgevende kader in België en Duitsland tot 2024 en verder. In Duitsland is een nieuw kader vorig jaar afgeklopt, terwijl er nu ook duidelijkheid is over de tariefperiode in België voor de periode 2024-2027. We zullen in België in deze periode een rendement op eigen vermogen van 5,7 procent kunnen verdienen, ten opzichte van 6 procent nu", zegt Catherine Vandenborre.De bestaande aandeelhouders krijgen voorrang om in te tekenen op de kapitaaloperatie. De referentieaandeelhouders van de groep, de gemeentelijke holding Publi-T een Publipart, volgen de kapitaalverhoging volledig en behouden dus hun belang van respectievelijk 44,8 en 3,3 procent in Elia Group. Elke aandeelhouder kan voor elke 29 aandelen in bezit intekenen op 2 nieuwe aandelen tegn een koers van 124,5 euro per aandeel. Elia Group wil eind volgende week de kapitaalverhoging afronden.