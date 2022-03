Chris Peeters, de CEO van de hoogspanningsnetbeheerder Elia, werd verkozen tot Trends Manager van het Jaar 2021. De 55-jarige Peeters is de 37ste laureaat en is in de erelijst de opvolger van Dirk Coorevits, de CEO van de Kempense bouwspecialiteitenproducent Soudal.

Chris Peeters, die voor de tweede keer was genomineerd, werd verkozen door een onafhankelijke jury en de lezers van Trends, en door panels van voormalige laureaten en studenten van de Vlaamse managementscholen. Elia is het eerste bedrijf dat met respectievelijk CEO Chris Peeters (2021), CFO Catherine Vandenborre (2019) en HR manager Peter Michiels (2018) zowel de Manager van het Jaar, de CFO of the Year als de HR Manager of the Year binnenhaalt.

De in 1966 in Zonhoven geboren Peeters studeerde burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven. Hij begon zijn loopbaan als onafhankelijk bouwingenieur, leidde vier jaar lang zijn staalbedrijf Altro Steel en werkte twee jaar als verkoop- en technisch directeur bij Hoogovens Aluminium. Na veertien jaar als partner bij het consultancybureau McKinsey werd hij in 2012 directeur businessconsultancy bij de onderaannemer van het international olieservicebedrijf Schlumberger. Hij leidt sinds 2015 Elia en de holding Elia Group, dat ook het Duitse 50Hertz overkoepelt.

Elia Group is via haar dochters Elia en 50Hertz de beheerder van het hoogspanningsnet in België en het vroegere Oost-Duitsland, inclusief Berlijn en Hamburg. Naast het beheer van het stroomnet, steeds vaker op zee, moet het bedrijf het evenwicht tussen vraag en aanbod beheren, en de werking van de elektriciteitsmarkt bevorderen. Hoofdaandeelhouder van de beursgenoteerde groep is de gemeentelijke holding Publi-T. In 2010 kocht Elia een 60%-belang in 50Hertz, een participatie die het in 2018 opdreef tot 80%. De groep biedt consultancydiensten aan internationale netbeheerders via Elia Grid International, heeft met re.alto een eigen startup voor de digitalisering van de energiesector, en lanceerde vorige maand WindGrid. Die kersverse dochter gaat in het buitenland investeren en adviseren bij offshore-kabelprojecten.

Innovatieve netbeheerder

Onder leiding van Chris Peeters werpt het bedrijf zich op als één van de meest innovatieve netbeheerders van Europa. Via initiatieven als het 'Internet of Energy' en de focus op consumer-centricity wil Elia Group het elektriciteitssysteem hertekenen, en consumenten met elektrische auto's en warmtepompen een actievere rol geven in het elektriciteitssysteem. De groep realiseerde in 2020 een wereldprimeur met de ingebruikname van een eerste hybride interconnector tussen Duitsland en Denemarken. Met het energie-eiland voor onze kust wil Elia nog een primeur realiseren op de Noordzee. Dochter 50Hertz wil tegen 2032 100% hernieuwbare energie in haar net integreren.

'Hardwerkende manager mét visie'

"Chris Peeters is een hardwerkende manager mét visie, die beide voeten op de grond houdt en in stilte heel wat zaken doet bewegen, waarbij hij de belangen en verwachtingen van de verschillende stakeholders weet te verzoenen", zegt juryvoorzitter Bart De Smet over de nieuwe laureaat.

"Hij is er in geslaagd om diepgaande technische kennis binnen Elia te combineren met heldere en verstaanbare taal naar niet-specialisten. Onder zijn leiding is Elia geëvolueerd van een traditioneel technisch bedrijf naar een internationale speler met focus op duurzaamheid. Hierbij heeft hij het bedrijf ook een voortrekkersrol gegeven in de digitale transformatie en het uitgebouwd tot één van de meest innovatieve netbeheerders van Europa. Het resultaat hiervan is dat Elia nu een uiterst betrouwbare onderneming is geworden met internationale kijk op de wereld."

"Elia is een totaal ander bedrijf geworden. Dit was een gereguleerde activiteit: hoe stabieler, hoe liever. Nu kijken we constant naar opportuniteiten", zegt Chris Peeters in Trends. "Ik vind deze onderscheiding vooral een mooie erkenning voor het enthousiasme en de gedrevenheid van de medewerkers die ik elke dag mag leiden. Zij hebben echt bakens verzet."

Lees het volledige interview met Chris Peeters in Trends van deze week. Trends liep ook een dag in het spoor van de nieuwe Manager van het Jaar.

Aan Franstalige zijde werd Sébastien Dossogne van het wereldwijd actieve industrieel bedrijf Magotteaux bekroond tot 'Trends Manager de l'Année'. De topman van het bedrijf, gespecialiseerd in producten om materialen te vermalen of te vergruizen, volgt op de erelijst Fabien Pinckaers van software Odoo op.

Chris Peeters, die voor de tweede keer was genomineerd, werd verkozen door een onafhankelijke jury en de lezers van Trends, en door panels van voormalige laureaten en studenten van de Vlaamse managementscholen. Elia is het eerste bedrijf dat met respectievelijk CEO Chris Peeters (2021), CFO Catherine Vandenborre (2019) en HR manager Peter Michiels (2018) zowel de Manager van het Jaar, de CFO of the Year als de HR Manager of the Year binnenhaalt. De in 1966 in Zonhoven geboren Peeters studeerde burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven. Hij begon zijn loopbaan als onafhankelijk bouwingenieur, leidde vier jaar lang zijn staalbedrijf Altro Steel en werkte twee jaar als verkoop- en technisch directeur bij Hoogovens Aluminium. Na veertien jaar als partner bij het consultancybureau McKinsey werd hij in 2012 directeur businessconsultancy bij de onderaannemer van het international olieservicebedrijf Schlumberger. Hij leidt sinds 2015 Elia en de holding Elia Group, dat ook het Duitse 50Hertz overkoepelt.Elia Group is via haar dochters Elia en 50Hertz de beheerder van het hoogspanningsnet in België en het vroegere Oost-Duitsland, inclusief Berlijn en Hamburg. Naast het beheer van het stroomnet, steeds vaker op zee, moet het bedrijf het evenwicht tussen vraag en aanbod beheren, en de werking van de elektriciteitsmarkt bevorderen. Hoofdaandeelhouder van de beursgenoteerde groep is de gemeentelijke holding Publi-T. In 2010 kocht Elia een 60%-belang in 50Hertz, een participatie die het in 2018 opdreef tot 80%. De groep biedt consultancydiensten aan internationale netbeheerders via Elia Grid International, heeft met re.alto een eigen startup voor de digitalisering van de energiesector, en lanceerde vorige maand WindGrid. Die kersverse dochter gaat in het buitenland investeren en adviseren bij offshore-kabelprojecten.Onder leiding van Chris Peeters werpt het bedrijf zich op als één van de meest innovatieve netbeheerders van Europa. Via initiatieven als het 'Internet of Energy' en de focus op consumer-centricity wil Elia Group het elektriciteitssysteem hertekenen, en consumenten met elektrische auto's en warmtepompen een actievere rol geven in het elektriciteitssysteem. De groep realiseerde in 2020 een wereldprimeur met de ingebruikname van een eerste hybride interconnector tussen Duitsland en Denemarken. Met het energie-eiland voor onze kust wil Elia nog een primeur realiseren op de Noordzee. Dochter 50Hertz wil tegen 2032 100% hernieuwbare energie in haar net integreren. "Chris Peeters is een hardwerkende manager mét visie, die beide voeten op de grond houdt en in stilte heel wat zaken doet bewegen, waarbij hij de belangen en verwachtingen van de verschillende stakeholders weet te verzoenen", zegt juryvoorzitter Bart De Smet over de nieuwe laureaat. "Hij is er in geslaagd om diepgaande technische kennis binnen Elia te combineren met heldere en verstaanbare taal naar niet-specialisten. Onder zijn leiding is Elia geëvolueerd van een traditioneel technisch bedrijf naar een internationale speler met focus op duurzaamheid. Hierbij heeft hij het bedrijf ook een voortrekkersrol gegeven in de digitale transformatie en het uitgebouwd tot één van de meest innovatieve netbeheerders van Europa. Het resultaat hiervan is dat Elia nu een uiterst betrouwbare onderneming is geworden met internationale kijk op de wereld." "Elia is een totaal ander bedrijf geworden. Dit was een gereguleerde activiteit: hoe stabieler, hoe liever. Nu kijken we constant naar opportuniteiten", zegt Chris Peeters in Trends. "Ik vind deze onderscheiding vooral een mooie erkenning voor het enthousiasme en de gedrevenheid van de medewerkers die ik elke dag mag leiden. Zij hebben echt bakens verzet."Lees het volledige interview met Chris Peeters in Trends van deze week. Trends liep ook een dag in het spoor van de nieuwe Manager van het Jaar.