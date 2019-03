Chris Peeters (CEO Elia): 'De drang naar qualitytime heb ik niet'

"Je kinderen zijn de essentie van je leven. Ik ben dan ook heel graag vader. Ik heb altijd geweten dat ik het wilde worden. Tijdens de weekends dat mijn kinderen bij mij zijn, probeer ik dan ook zo veel mogelijk tijd met hen door te brengen. Al voel ik niet de drang om daar qualitytime van te maken. Mijn zoon van zeven en mijn dochter van twintig denken er hetzelfde over. We zijn gewoon graag samen, zonder dat er iets bijzonders hoeft te gebeuren. We hebben elk onze eigen interessesfeer en we kunnen ervan genieten thuis ieder ons eigen ding te doen.

"Toch hebben we een aantal rituelen. We gebruiken bijvoorbeeld alle maaltijden samen. Daar sta ik nogal op, en mijn kinderen eigenlijk ook. Zelfs als we samen op vakantie gaan, houden we ons daaraan. Je kunt je voorstellen dat een dochter van twintig overdag liever andere dingen doet dan haar vader, maar mijn beide kinderen staan toch gelijk op, om samen met mij te kunnen ontbijten. Ik hoef zelfs geen moeite te doen om hen zover te krijgen."

Model van opvoeden

"Dat betekent niet dat ik altijd veel tijd met mijn kinderen kan doorbrengen. Het zou arrogant zijn te doen alsof ik nooit eens zaken moet doen die de tijd met mijn kinderen verstoren. Zo gebeurt het weleens dat ik lange telefoons in een andere taal moet voeren terwijl zij bij mij zijn. Daar zitten mijn kinderen niet op te wachten, maar ik vind het ook niet verkeerd dat ze die realiteit leren kennen. Dat hoort bij mijn model van opvoeden. Kinderen moeten zien dat je in het leven moet werken om gelukkig te worden. Niet alleen om geld te verdienen, want dat is niet de grote drijfveer. Ik wil hen vooral tonen dat je je talent kunt inzetten om resultaten te boeken.

"Mijn kinderen weten dus dat ik heel erg gedreven ben in mijn werk, maar daar lig ik niet wakker van. Ze beseffen dat het deel uitmaakt van wie ik ben en dat ik ook aan hen veel belang hecht. Ze zullen aan het eind van de rit dus niet vinden dat mij iets te verwijten valt. Ik zal er altijd voor hen zijn als ze mij nodig hebben, dat weten ze heel goed."

Mathematische puzzels

"Tijdens de weekends dat de kinderen niet bij mij zijn, doe ik veel aan sport. Dan ga ik lopen, fietsen of zwemmen. Ik heb behoefte aan beweging om me goed te blijven voelen bij mijn leefritme, want dat is toch wel vrij belastend. Als ik door omstandigheden een paar weken niet kan sporten, voel ik meteen dat ik dat ritme moeilijker kan volhouden. Ik ben dus niet de persoon die permanent excuses zoekt om niet te hoeven sporten, want ik besef dat ik daar een prijs voor betaal. Daarom probeer ik zo'n zeven uur per week te bewegen.

"Van anderen hoor ik soms dat ze sport nodig hebben om hun verstand op nul te zetten. Mijn hersenen stoppen maar heel zelden met malen, jammer genoeg. Dat is al mijn hele leven zo, daarom heb ik mijn leefgewoontes er zo aan aangepast dat het me niet stoort. Om me op vakantie te ontspannen, bestel ik bijvoorbeeld complexe mathematische puzzels uit Japan. Ik geniet ervan die op te lossen, want zo kan ik mijn hersenactiviteit kanaliseren.

"Sommige mensen kiezen voor meditatie om hun hersenen tot rust te brengen, maar dat werkt niet voor mij. Ik heb het een paar keer geprobeerd tijdens trainingen, maar het kon me niet ontspannen. Me storten op een puzzel die niets met het werk te maken heeft, helpt mij beter dan me te concentreren op mijn ademhaling. Ik ben dan ook op de leeftijd gekomen dat ik weet wat voor mij werkt. Je moet niet kopiëren wat voor iemand anders werkt."