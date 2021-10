De Gentse fabriek van Volvo zal dit jaar waarschijnlijk nog productieonderbrekingen ondervinden door het wereldwijde tekort aan semiconductoren. Dat zegt Geert Bruyneel, die de wereldwijde productie van de Zweeds-chinese autobouwer leidt. Volvo bekijkt intussen zijn bevoorradingsstrategie om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse productieproblemen.

Sinds vorig jaar veroorzaakt een gebrek aan semiconductoren problemen bij producenten van hoogtechnologische toepassingen zoals spelconsoles, grafische kaarten en auto's. Vooral die laatste sector moet daardoor zware verliezen slikken, omdat het volledige productieproces moet worden stilgelegd als er geen chips voorhanden zijn.

Dat was bij de Gentse Volvo-vestiging, een van de belangrijkste industriële werkgevers van Vlaanderen, al enkele keren het geval. 'We hebben de fabriek een twintigtal dagen moeten stoppen', zegt Bruyneel. 'Ik heb geen glazen bol en het is zeer moeilijk om de toekomst hierover te voorspellen. Maar het is vrijwel zeker dat we hier de komende maanden nog last van zullen hebben.'

Dat betekent dat de productieband de komende maanden waarschijnlijk nog zal stilstaan. 'Als productieman in hart en nieren is de fabriek stilleggen een doodzonde. Dat doet echt pijn. Dat is ook voor de medewerkers hier (in de productievestiging van Gent, red.) een zeer vervelende zaak. We weten bij wijze van spreke niet welke dagen ze volgende maand zullen werken. Maar het is volledig buiten onze controle.'

Bruyneel heeft een verleden als fabrieksbaas maar de Gentenaar klom op tot Senior Vice President Manufacturing. Hij is bij Volvo verantwoordelijk voor de wereldwijde productiestrategie. 'Ik kan u verzekeren dat binnen ons bedrijf iedereen er alles aan doet om materiaal op tijd hier te krijgen', zegt Bruyneel. 'Ik denk wel dat er bijsturingen nodig zijn op het vlak van bevoorrading strategie. Waar zullen wij ons materiaal aankopen? De appetijt om meer lokaal te kopen - zoals in Europa - zal toenemen', klinkt het.

Premier De Croo op bezoek

Premier Alexander De Croo (Open vld) reed donderdag de eerste Volvo C40 van de band in de Gentse fabriek. Hij erkent de wereldwijde problematiek, maar doet geen uitspraken over de beste oplossing voor het probleem. 'We zien de naweeën van de coronacrisis', klinkt het. 'De economie heeft stilgelegen en de heropstart is moeilijk. We proberen zo goed mogelijk te helpen om ons daardoor te loodsen.'

De eerste minister wijst evenwel op een ander probleem dat grote bedrijven hindert tijdens de economische relance: "We zien dat er heel wat vacatures zijn. Men is op zoek naar 500 mensen. Dat wordt een van de grote prioriteiten van de regering."

Intussen probeert Volvo de gevolgen van het chiptekort zo goed mogelijk op te vangen. 'We hebben de troeven van een flexibel productieproces en een flexibele organisatie', zegt Bruyneel. 'Volvo speelt zo goed als mogelijk in op de fluctuaties in de bevoorrading van materiaal. We volgen dagelijks en zelfs uur per uur de situatie op.'

