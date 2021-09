De Chinese vastgoedreus Evergrande, die aan het randje van het faillissement staat, is van plan een deel van zijn belang in de regionale bank Shengjing Bank te verkopen. Dat meldt Evergrande woensdag.

Het Chinese bedrijf verkeert in geldnood en heeft een schuld van omgerekend meer dan 260 miljard euro. De vastgoedontwikkelaar wil een belang van 1,5 miljard dollar (1,2 miljard euro) in Shengjing Bank verkopen aan het staatsbedrijf Shenyang Shengjing Finance Investment Group.

Met de verkoop zou Evergrande zijn belang in de regionale bank terugbrengen van 34,5 procent tot 14,75.

Na de aankondiging van het nieuws steeg het aandeel van Evergrande op de beurs van Hong Kong met meer dan 14 procent. De vastgoedontwikkelaar staat woensdag echter voor een nieuwe deadline voor het betalen van obligatierentes van 47,5 miljoen dollar.

De Amerikaanse centralebankenkoepel vroeg gisteren/dinsdag aan verschillende grote banken naar het geld dat zij hebben uitstaan bij de Evergrande. Daarmee doet de Federal Reserve hetzelfde als veel toezichthouders in andere landen vanwege de schuldencrisis bij het Chinese concern.

