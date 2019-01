Chinese tabaksreus achter voor vier op de tien sigaretten wereldwijd stuurt dochter naar beurs

De divisie, China Tobacco International, is vooral verantwoordelijk voor het opkopen van tabaksbladeren uit onder meer Brazilië en Canada voor moederbedrijf China National Tobacca. Die laatste is een echte tabaksreus. Het bedrijf produceert vier op de tien sigaretten die wereldwijd worden gemaakt.

De internationale divisie maakt maar een klein deel uit van het moederbedrijf. In de eerste negen maanden van het jaar draaide ze een omzet van omgerekend 567 miljoen euro: een daling met 21 procent tegenover een jaar eerder. Behalve de doorverkoop van tabak heeft het bedrijf ook de controle over de export van Chinese sigaretten en in China gekweekte tabak.

China is de grootste producent én consument van sigaretten wereldwijd. Op het tabaksverbruik in China komt kritiek. De overheid zou te weinig doen om roken te ontmoedigen, omdat de tabaksindustrie heel wat belastingen oplevert. Op het nationale volkscongres werd vorig jaar opgeroepen om sigaretten zwaarder te belasten, om jongeren te ontmoedigen om te roken.