De lage rentevoeten in China en de minwaarden die Ageas er moet nemen als gevolg van de beursmalaise, nemen een hap van 190 miljoen euro uit de kwartaalwinst. De verkoop van verzekeringen in Azië blijft niettemin op een hoog niveau draaien.

Ageas, de grootste Belgische verzekeringsgroep, puurde in het derde kwartaal 111 miljoen euro nettowinst uit zijn verzekeringsactiviteiten. Dat is ruim een halvering tegenover de 228 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Ageas had er enkele weken geleden al voor gewaarschuwd dat de winst 175 miljoen euro lager zou liggen, als gevolg van de malaise op de Chinese beurs en impact van de inflatie in Europa en Turkije.Nu blijkt dat vooral de dalende rente in China en de minwaarden die Ageas er op zijn investeringsportefeuille moet nemen, op de winst wegen. Beide elementen kosten de groep in het derde kwartaal 190 miljoen euro winst. Daardoor maakte Ageas in Azië in het derde kwartaal maar 5 miljoen euro winst, tegen 101 miljoen een jaar eerder.Na negen maanden loopt het negatieve effect van de Chinese rente en de waardeverminderingen al op tot 341 miljoen euro. Daardoor bedraagt de nettowinst van Ageas uit zijn operationele activiteiten na negen maanden 567 miljoen euro, tegenover 691 miljoen euro in dezelfde periode in 2021. Slechts 167 miljoen van de winst komt uit Azië, terwijl die activiteiten in normale omstandigheden goed zijn voor de helft van de groepswinst.In een toelichting geeft CEO Hans De Cuyper aan dat de winst van Ageas in Azië zonder de eenmalige elementen als gevolg van de negatieve marktomstandigheden zou uitkomen op 458 miljoen euro. Hij wijst er ook op dat de commerciële activiteiten in Azië op een hoog niveau blijven draaien.In levensverzekeringen ziet de groep de globale premie-inkomsten met 3 procent toenemen tot 9 miljard euro. Die groei wordt vooral toegeschreven aan de nieuw afgesloten contracten in China. Ageas zegt dat de premie-inkomsten in Azië in het derde kwartaal met 16 procent gestegen zijn. Na negen maanden liggen ze 10 procent hoger dan vorig jaar.De onderliggende verzekeringsactiviteiten van Ageas lijken dus goed stand te houden in economisch moeilijke omstandigheden. Dat is ook het geval in België, waar de premie-inkomsten uit schadeverzekeringen na negen maanden 4 procent hoger liggen dan in 2021. Vooral de woning- en de autoverzekeringen doen het goed. Ondanks de stormen in het voorjaar kan Ageas bogen op een combined ratio (verhouding schade-uitkeringen/premie-inkomen) van 94,4 procent. Het eigen vermogen bedraagt 8 miljard euro, of 42,3 euro per aandeel.Ageas slikte eerder al zijn prognose van 1 miljard euro groepswinst over het volledige jaar 2022 in. De verzekeraar schuift geen nieuw cijfer naar voren. Inclusief de herwaardering van effecten verbonden aan de Fortis-erfenis staat de teller na negen maanden op 704 miljoen euro. "Als er geen rekening gehouden wordt met de uitzonderlijke min- en meerwaarden en de impact van de lage rente in China, zaten we eind september aan 813 miljoen euro nettowinst", beklemtoont De Cuyper.