Het Chinese autoconcern Geely gaat zijn Zweedse dochter Volvo Cars zoals eerder al bericht naar de Nasdaq-beurs in Stockholm brengen. De nieuwe aandelen moeten bruto 25 miljard Zweedse kronen (2,5 miljard euro) opbrengen. Dat deelde Volvo Cars maandag mee. Geely zou ook een deel van de eigen aandelen naar de beurs brengen.

Voor Volvo-topman Hakan Samuelsson is de beursgang een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. De Zweden willen de opbrengst inzetten voor de industriële transformatie en verdere groei. Nog dit jaar moet de beursgang gebeuren.

Geely-oprichter en -eigenaar Li Shufu laat blijken dat zijn bedrijf meerderheidsaandeelhouder blijft. Ook andere grote aandeelhouders blijven aan boord.

Volvo werkte al langer aan een beursgang. In mei van dit jaar werd een nieuwe poging opgestart. In eerdere berichtgeving klonk het dat de waarde van Volvo op zowat 20 miljard dollar (17 miljard euro) geraamd wordt.

Het Chinese autobedrijf kocht Volvo Cars in 2010 van het Amerikaanse autoconcern Ford voor een bedrag van circa 1,4 miljard euro. Meer dan twintig jaar geleden al werd Volvo Cars afgesplitst van vrachtwagenproducent Volvo AB. Geely heeft ook een aandeel in dat bedrijf.

Volvo Cars heeft in Gent een grote fabriek. Vorige maand nog kondigde de directie daar 500 nieuwe aanwervingen aan om er elektrische auto's te bouwen.

