De Chinese economie heeft vorig jaar een forse aanwas gekend, maar in het laatste kwartaal vertraagde de groei verder. De Chinese centrale bank verlaagde intussen twee rentetarieven.

In heel 2021 groeide het Chinese bruto binnenlands product (bbp) met 8,1 procent, zo blijkt maandag uit de gegevens van het statistiekbureau in Peking. De sterke toename in vergelijking met 2020 heeft vooral te maken met de lage vergelijkingsbasis. Vorig jaar zette de coronapandemie een rem op de economische groei. Nochtans kreeg China sneller dan andere landen greep op het coronavirus met zeer strenge maatregelen.

Na een sterk eerste kwartaal (+18,3 procent) kalfde de groei af in het tweede en derde kwartaal (7,9 en 4,9 procent). Ook in het vierde kwartaal verminderde het tempo van de aanwas verder. Het statistiekbureau rapporteerde maandag een bbp-groei van 4 procent in de laatste drie maanden van 2021. Daarmee presteerde de op een na grootste economie wel iets beter dan analisten hadden verwacht.

De zich snel verspreidende omikronvariant van het coronavirus en de daaruitvolgende lockdowns zetten de economie onder druk, net als het afkoelen van de Chinese vastgoedmarkt, in verband met de onzekerheden rond de schuldenlast van vastgoedreus Evergrande. Ook de hoge grondstoffenprijzen en de energietekorten speelden een rol.

Om de economie in 2022 te ondersteunen, heeft de Chinese centrale bank het belangrijke rentetarief voor eenjarige leningen verlaagd met 0,1 procentpunt tot 2,85 procent. Ook de herfinancieringsrente die commerciële banken moeten betalen voor geld dat ze voor één week lenen bij de centrale bank, werd met 0,1 procentpunt verlaagd tot 2,1 procent.

