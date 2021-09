Fosun, een conglomeraat uit China, heef zijn belang in de Belgische verzekeringsgroep Ageas opgetrokken tot 10,01 procent. Dat blijkt donderdag uit een transparantieverklaring van de verzekeraar.

Fosun is daarmee de grootste individuele aandeelhouder van Ageas. In 2017 overschreed het conglomeraat de drempel van 3 procent, om nu dus boven de 10 procent uit te stijgen.

Het conglomeraat, genoteerd op de beurs van Hongkong, is behalve in verzekeringen ook onder meer actief in farma, industrie en toerisme.

Dat betekent dat Chinese aandeelhouders nu meer dan 15 procent controleren van de Belgische groep. Ook Ping An is immers een grote aandeelhouder, met een deelname van 5,17 procent. Ageas is erg aanwezig op de Aziatische markt, met activiteiten in China, Maleisië, de Filipijnen, Vietnam en India.

