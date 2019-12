analyse

Chinese bedrijven krijgen een sociaalkredietscore

Stephanie Studer correspondent bedrijfsleven China van The Economist in Sjanghai

Over het sociaalkredietsysteem van de Communistische Partij laaien de gemoederen vaak hoog op. In 2020 komen de bedrijven in het vizier.

XI JINPING De Chinese leider droomt van een tijd waarin "onbetrouwbare mensen geen kant meer op kunnen". © BELGAIMAGE

Het Chinese sociaalkredietsysteem kwam tot nu toe vooral tot uiting in plaatselijke initiatieven. Zo kunnen hondeneigenaren in Jinan betrouwbaarheidspunten verliezen als ze hun viervoeter niet aan de lijn houden. Maar in 2020 wordt het Chinese 'streven naar eerlijkheid', gebaseerd op betrouwbaarheidsscores voor zijn inwoners, bon ton in China.

