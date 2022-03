Batterijen voor elektrische auto's zijn door de sterke prijsstijgingen van grondstoffen in sneltempo veel duurder geworden. Chinese producenten van elektrische auto's, zoals Li Auto, maken zich zorgen over de forse prijsstijging. Ondertussen vraagt China van producenten van lithium, een belangrijke grondstof voor batterijen, om de prijzen weer te laten zaken naar een aanvaardbaar niveau.

Lithium is het afgelopen jaar bijna vijf keer duurder geworden, ook omdat de vraag van Chinese autofabrikanten groter is dan het aanbod. De prijsstijging heeft onder andere de kostendruk voor producenten van elektrische voertuigen verhoogd. Dit dwingt makers van auto's ook om hun prijzen te verhogen. 'Autofabrikanten die hun prijzen nog niet hebben verhoogd, zullen dat waarschijnlijk wel moeten doen zodra hun batterijleveranciers meer gaan vragen', aldus Li Xiang, topman van Li Auto.

Onlangs maakten ook andere autoproducenten zoals Tesla, BYD en Xpeng bekend de prijzen van hun auto's te verhogen. Bijkomend probleem op de Chinese markt is dat de overheidssubsidies voor duurzame voertuigen wegvallen. Volgens CATL, de grootste batterijproducent ter wereld en belangrijke toeleverancier van Tesla, is het niet te voorkomen dat de hogere grondstofkosten doorgerekend worden.

De Chinese regering riep vorige week een aantal marktdeelnemers op de prijsdruk te verminderen. De bijeenkomst van vorige week maakt ook duidelijk dat China nerveus wordt over de aanhoudende stijging van de lithiumprijzen. Het overleg past ook in een breder streven van Peking om de stijgende grondstoffenprijzen te beteugelen. Eerder werden ook al enkele fabrikanten bijeengeroepen voor een overleg nadat de prijzen van zeldzame aardmetalen omhoog sprongen.

Lithium is het afgelopen jaar bijna vijf keer duurder geworden, ook omdat de vraag van Chinese autofabrikanten groter is dan het aanbod. De prijsstijging heeft onder andere de kostendruk voor producenten van elektrische voertuigen verhoogd. Dit dwingt makers van auto's ook om hun prijzen te verhogen. 'Autofabrikanten die hun prijzen nog niet hebben verhoogd, zullen dat waarschijnlijk wel moeten doen zodra hun batterijleveranciers meer gaan vragen', aldus Li Xiang, topman van Li Auto. Onlangs maakten ook andere autoproducenten zoals Tesla, BYD en Xpeng bekend de prijzen van hun auto's te verhogen. Bijkomend probleem op de Chinese markt is dat de overheidssubsidies voor duurzame voertuigen wegvallen. Volgens CATL, de grootste batterijproducent ter wereld en belangrijke toeleverancier van Tesla, is het niet te voorkomen dat de hogere grondstofkosten doorgerekend worden. De Chinese regering riep vorige week een aantal marktdeelnemers op de prijsdruk te verminderen. De bijeenkomst van vorige week maakt ook duidelijk dat China nerveus wordt over de aanhoudende stijging van de lithiumprijzen. Het overleg past ook in een breder streven van Peking om de stijgende grondstoffenprijzen te beteugelen. Eerder werden ook al enkele fabrikanten bijeengeroepen voor een overleg nadat de prijzen van zeldzame aardmetalen omhoog sprongen.