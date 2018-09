Chemiegroep Ineos investeert 150 miljoen euro in vestiging in Antwerpse haven

Het terrein in Antwerpen was de eerste site van het bedrijf, dat vandaag op meer dan 170 plaatsen wereldwijd actief is. "Met deze investering tonen we onze blijvende toewijding in Zwijndrecht", zegt CEO Graham Beesley. In Zwijndrecht is Ineos Oxide actief, een van de grootste producenten van chemicaliën op basis van ethyleen en propyleen. Deze stoffen komen onder andere voor in huishoudproducten als zeep en tandpasta.

De uitbreiding in Antwerpen maakt deel uit van een bredere Europese investering van 200 miljoen euro, waarvan de Zwijndrechtsite dus het grootste deel krijgt. Met het project zal het bedrijf de opslag- en distributiecapaciteit van ethyleenoxide opdrijven, bottlenecks in de fabrieken wegwerken en inzetten op meer gespecialiseerde derivaten. Ineos kondigde ook aan dat er een akkoord is over de overname van een warmtekrachtkoppelingscentrale op het terrein. Die was eigendom van de Duitse energiegroep RWE.

De centrale zal het bedrijf en partners op het terrein voorzien van energie. Het Technisch Instituut Sint-Carolus in Sint-Niklaas krijgt voorts van Ineos een donatie van 20.000 euro. In de school kunnen leerlingen een opleiding duaal leren in de richting Chemische Procestechnieken volgen, een waardevolle bron van toekomstige werknemers voor het bedrijf dus.