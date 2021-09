Waarde creëren kun je ook al op jonge leeftijd. Dat bewijst Charles Jacques, de 33-jarige CFO van het Waalse biotechbedrijf MaSTherCell.

Na zijn studie managementwetenschappen en twee jaar in een consultancybedrijf werd Charles Jacques in 2016 managementcontroller bij het biotechbedrijf MaSTherCell, voordien een van zijn klanten. Het bedrijf kampte met financiële problemen, maar het jonge kaderlid werd aangetrokken door de dynamiek van de biotechsector en de maatschappelijke missie van het bedrijf.

Zijn talent werden al snel opgemerkt door CEO Denis Bedoret, die hem vroeg financieel directeur te worden. Het was februari 2018, en het moederbedrijf van de onderneming, de Amerikaans-Israëlische groep Orgenesis, had net een notering op Nasdaq. MaSTherCell moet dus voldoen aan de Amerikaanse boekhoud- en governancenormen en kwartaalrekeningen opstellen. Charles Jacques kreeg ook de leiding over de digitalisering van het bedrijf. "We waren klein, maar we moesten ons organiseren als een grote groep."

Leider in celtherapie

"MaSTherCell had in tien jaar zeven CFO's gehad", vertelt Jacques. De stress en de financiële moeilijkheden waren twee verklaringen. Bovendien zijn start-ups en scale-ups een speciale wereld. "De CFO is daar een beetje het Zwitsers zakmes van de CEO: je moet zowel de operationele, de technische als de strategische aspecten beheersen."

In zijn eentje bouwde hij een financiële afdeling uit, die vandaag uit zes mensen bestaat, en begeleidde hij de enorme groei van MaSTherCell, dat sinds 2016 zijn omzet verdrievoudigde, winstgevend werd, zijn personeelbestand zag groeien van 50 naar meer dan 300 mensen en uitgroeide tot een leider in celtherapie. In 2018 werd het Amerikaanse private-equityfonds Great Point Partners (GPP) aandeelhouder. Dat drong aan op een grotere autonomie voor MaSTherCell, om een wederverkoop te vergemakkelijken. "Alles ging heel snel", herinnert Jacques zich. "GPP had contacten gelegd met Catalent en andere potentiële kopers. We hebben eind november 2019 met hen vergaderd. Op 10 februari 2020 werd het bedrijf verkocht aan Catalent voor 315 miljoen dollar. De operatie kon in een paar maanden worden afgerond, omdat we de afgelopen jaren al het werk hadden gedaan om het bedrijf te structureren, waardoor we met goed gestructureerde dossiers aan tafel konden komen. Alles was klaar." Wat heeft hij geleerd uit die periode? "Tegen bedrijfsleiders zou ik willen zeggen: vertrouw op jongeren, op hun dynamiek en hun wil om te leren."

Charles Jacques, die zichzelf omschrijft als een "ondernemer in hart en nieren", wil na al die jaren bij MaSTherCell de bladzijde omslaan. "In mijn hoofd is de beslissing genomen. Ik ga op weg naar een nieuw avontuur. Ik wil terug naar een meer flexibele kmo-omgeving, waar ik met nog meer plezier kan werken."

