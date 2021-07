De Waalse regering doet een projectoproep om in de buurt van de luchthaven van Charleroi afgedankte vliegtuigen te recycleren.

1 Waarom doet de Waalse regering dat?

De luchtvaart wordt vaak gestigmatiseerd als een heel vervuilende sector, maar volgens de Waalse regering kan de sector ook inzetten op ecologische transitie en circulaire economie. Een recyclagesite voor afgedankte vliegtuigen kan 300 directe banen en tweemaal zoveel indirecte banen opleveren.

2 Waarom zou het lukken in Wallonië?

Er zijn al zulke initiatieven genomen in Frankrijk en Vlaanderen, maar zonder succes. "We hebben in Wallonië een industrie ontwikkeld die sterk staat in de productie en het onderhoud van vliegtuigen", zegt Etienne Pourbaix, de directeur van de organisatie Skywin.

3 Hoe zit de financiering in elkaar?

39 miljoen euro moet komen van het Europese relanceplan. Via de projectoproep aan privépartners moet het budget stijgen tot 100 miljoen.

4 Hoe circulair is het project?

Het hergebruik van materialen uit vliegtuigen beperkt zich tot een bepaald aantal onderdelen, maar volgens het Waalse project kan dat verder worden doorgetrokken, bijvoorbeeld tot de elektronica in de cockpit.

5 Wat is het bredere plaatje?

De Waalse overheid nam vorig jaar een andere maatregel om de luchtvaart te vergroenen. Met Wings investeerde ze 112 miljoen euro in onderzoek naar een vliegtuig met een lagere CO2-uitstoot. Het initiatief was cruciaal om de onderzoek en ontwikkeling te vrijwaren in bedrijven die hun cash zagen wegsmelten door de coronapandemie.

De luchtvaart wordt vaak gestigmatiseerd als een heel vervuilende sector, maar volgens de Waalse regering kan de sector ook inzetten op ecologische transitie en circulaire economie. Een recyclagesite voor afgedankte vliegtuigen kan 300 directe banen en tweemaal zoveel indirecte banen opleveren. Er zijn al zulke initiatieven genomen in Frankrijk en Vlaanderen, maar zonder succes. "We hebben in Wallonië een industrie ontwikkeld die sterk staat in de productie en het onderhoud van vliegtuigen", zegt Etienne Pourbaix, de directeur van de organisatie Skywin. 39 miljoen euro moet komen van het Europese relanceplan. Via de projectoproep aan privépartners moet het budget stijgen tot 100 miljoen. Het hergebruik van materialen uit vliegtuigen beperkt zich tot een bepaald aantal onderdelen, maar volgens het Waalse project kan dat verder worden doorgetrokken, bijvoorbeeld tot de elektronica in de cockpit. De Waalse overheid nam vorig jaar een andere maatregel om de luchtvaart te vergroenen. Met Wings investeerde ze 112 miljoen euro in onderzoek naar een vliegtuig met een lagere CO2-uitstoot. Het initiatief was cruciaal om de onderzoek en ontwikkeling te vrijwaren in bedrijven die hun cash zagen wegsmelten door de coronapandemie.