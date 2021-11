De Belgische industriële groep CFE, de groep boven baggeraar DEME, krikt zijn verwachtingen voor 2021 opnieuw licht op. 'De omzet en het nettoresultaat zouden moeten terugkeren naar het niveau van voor de covidcrisis', laat het bedrijf dinsdag weten. In augustus had CFE het nog over een 'benadering' van dat niveau.

Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar zette CFE een omzet van 2,55 miljard euro in de boeken. In vergelijking met dezelfde periode in 2020 gaat het om een stijging met 6 procent.

Het grootste deel van de omzet, 1,73 miljard euro, is toe te schrijven aan DEME. De baggeraar zag de omzet in de eerste drie kwartalen met in totaal 3 procent stijgen. Voorts is Contracting - het gaat om de bouw- en spooractiviteiten van CFE in België, Luxemburg en Polen - onder meer nog goed voor 760 miljoen euro aan inkomsten (+15,8 procent).

Ondertussen bereiken de orderboeken van CFE nieuwe records. Op 30 september ging het om 6,35 miljard euro aan orders, waarvan 4,83 miljard voor DEME. Een van de belangrijkste contracten die de baggeraar in het derde kwartaal binnenhaalde, is de bouw van het offshore windpark Vinyard Wind 1, voor de kust van Massachusetts in de Verenigde Staten (150 tot 300 miljoen euro). Een Amerikaans contract van 1,1 miljard dollar (ongeveer 980 miljoen euro) voor de bouw van de Coastal Virginia Offshore Wind Farm dat DEME eerder deze bekendmaakte, wordt pas in het vierde kwartaal in de orderboeken opgenomen.

Logistieke problemen

Ondertussen laat ook Ackermans & van Haaren (AvH), dat ruim 62 procent van CFE in handen heeft, weten dat het op koers blijft voor een recordresultaat in 2021. Na een sterke eerste jaarhelft, zag de holding ook in het derde kwartaal 'duidelijk betere resultaten' in de meeste onderdelen. AvH benadrukt wel dat veel van zijn bedrijven nog steeds hinder ondervinden van logistieke problemen en duurdere grondstoffen en diensten.

'Over het algemeen hebben de bedrijven uit de groep tot nu toe niet alleen goed weerstand geboden, maar zelfs hun uitgangsposities kunnen versterken naar de toekomst', licht AvH toe. 'Het orderboek van DEME bevindt zich op recordniveau en bevestigt DEME's bevoorrechte positie om in te kunnen spelen op de snelle internationalisering van offshore wind als bron van duurzame energie. Nooit beheerden Delen Private Bank en Bank Van Breda meer vermogen voor hun klanten als nu. En de marktprijs voor de duurzame palmolie die SIPEF produceert, bevindt zich op een historisch hoog niveau.'

