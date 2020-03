De topman van Nokia, Rajeev Suri, stapt op bij de Finse fabrikant van netwerkapparatuur. Dat heeft het bedrijf maandag aangekondigd. Suri wordt opgevolgd door Pekka Lundmark.

Nokia heeft af te rekenen met zware concurrentie in de markt van 5G, en moet daarbij Ericsson en Huawei laten voorgaan. In oktober kondigde het Finse bedrijf aan dat er geen dividend volgt. Er werd ook in de prognoses geknipt. Het aandeel boekte toen op één dag 23 procent verlies. Het voorbije jaar verloor Nokia een derde van zijn marktwaarde.

De 52-jarige Suri, die sinds 2014 aan het hoofd staat van Nokia, heeft de aandeelhouders herhaaldelijk gevraagd geduld te hebben met zijn 5G-strategie, maar dat geduld raakte kennelijk op.

Volgens Kimmo Stenvall, analist bij OP Group in Helsinki, reageren de markten bijzonder sceptisch op de vraag of Suri zijn rol als CEO kan blijven vervullen sinds de aangekondigde knip in de prognoses.

'Suri is niet in staat gebleken om het bedrijf in het 5G-tijdperk een toegevoegde waarde te bieden. Dat werd uiteindelijk wel van hem verwacht,' aldus Stenvall in een telefonische reactie aan het persagentschap Bloomberg.

Suri wordt in september opgevolgd door Pekka Lundmark, de 57-jarige CEO van het Fins energiebedrijf Fortum Oyj. In een reactie steeg het Nokia-aandeel maandag met 4,9 procent op de beurs van Helsinki.

