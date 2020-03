Tom Olinger, de CEO van NewB, gaat de bank binnenkort verlaten. Olinger was een van de mensen met bancaire knowhow, die ervoor zorgde dat het coöperatieve project in januari een banklicentie behaalde.

In een nieuwsbrief aan zijn leden kondigt NewB het vertrek van CEO Tom Olinger aan. "Tom heeft besloten zijn functie bij NewB binnen enkele maanden te verlaten. Deze keuze komt na drie drukke jaren waarin hij ons team nieuw leven wist in te blazen toe we in januari de banklicentie behaalden", staat er te lezen. Volgens NewB wil Olinger zich richten op nieuwe persoonlijke en familiale projecten buiten de financiële wereld.

Olinger werd in 1964 in Luxemburg geboren. Hij begon zijn carrière in de financiële sector in Frankrijk, als fondsenbeheerder voor de Caisse des Dépôts et Consignations. Na een passage bij Deutsche Bank kwam hij einde van de jaren negentig als private banker bij Crédit Agricole in Rijsel terecht. Hij bleef de Franse coöperatieve bank trouw en die stuurde hem naar haar Belgische filiaal, het toenmalige Landbouwkrediet. Na de fusie van Landbouwkrediet en Centea tot Crelan bleef Olinger er tot 2016 op post als CFO. Een jaar later werd hij benoemd tot CEO van NewB.

Succesvolle kapitaalverhoging

Samen met bestuurder Koen De Vidts was Olinger een van de mensen bij NewB met de nodige technische bancaire kennis. Zij slaagden erin het coöperatieve project een tweede adem te geven. Dat resulteerde in een succesvolle kapitaalverhoging van 30 miljoen euro eind vorig jaar. De Europese Centrale Bank (ECB) kende NewB in januari een banklicentie toe. De timing van het vertrek van Olinger, net nu de bankactiviteiten moeten worden opgestart, is in die zin een beetje ongelukkig.

In een nieuwsbrief aan zijn leden kondigt NewB het vertrek van CEO Tom Olinger aan. "Tom heeft besloten zijn functie bij NewB binnen enkele maanden te verlaten. Deze keuze komt na drie drukke jaren waarin hij ons team nieuw leven wist in te blazen toe we in januari de banklicentie behaalden", staat er te lezen. Volgens NewB wil Olinger zich richten op nieuwe persoonlijke en familiale projecten buiten de financiële wereld.Olinger werd in 1964 in Luxemburg geboren. Hij begon zijn carrière in de financiële sector in Frankrijk, als fondsenbeheerder voor de Caisse des Dépôts et Consignations. Na een passage bij Deutsche Bank kwam hij einde van de jaren negentig als private banker bij Crédit Agricole in Rijsel terecht. Hij bleef de Franse coöperatieve bank trouw en die stuurde hem naar haar Belgische filiaal, het toenmalige Landbouwkrediet. Na de fusie van Landbouwkrediet en Centea tot Crelan bleef Olinger er tot 2016 op post als CFO. Een jaar later werd hij benoemd tot CEO van NewB.Samen met bestuurder Koen De Vidts was Olinger een van de mensen bij NewB met de nodige technische bancaire kennis. Zij slaagden erin het coöperatieve project een tweede adem te geven. Dat resulteerde in een succesvolle kapitaalverhoging van 30 miljoen euro eind vorig jaar. De Europese Centrale Bank (ECB) kende NewB in januari een banklicentie toe. De timing van het vertrek van Olinger, net nu de bankactiviteiten moeten worden opgestart, is in die zin een beetje ongelukkig.