Onder de bijna tweehonderd bedrijven en onderzoeksinstellingen die koortsachtig sleutelen aan een vaccin tegen covid-19 is het Antwerpse biotechbedrijf eTheRNA een buitenbeentje. "Wij hoeven niet de eerste te zijn", zegt de Britse CEO Steven Powell in zijn maideninterview. "Je moet een unieke aanpak hebben, en die hebben we."

De Brit Steven Powell leidde eerder een handvol bedrijven, onder meer in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, en hij orkestreerde al twee keer een beursgang. Ruim anderhalf jaar geleden werd de biotechveteraan de CEO van het in Niel gevestigde eTheRNA. Sindsdien werkt Powell in de luwte aan een ambitieus businessplan voor het zeven jaar geleden opgerichte eTheRNA. Pas nu, na de tweede kapitaalronde waarbij het bedrijf 34 miljoen euro ophaalde, treedt hij in het voetlicht. Met het geld wil de spin-off van de VUB zijn pijplijn voor kankertherapieën en behandelingen van infectieziekten verder ontwikkelen.

Voor de ontwikkeling van het vaccin tegen covid-19 vormde eTherNA onlangs een consortium met Noord-Amerikaanse en Europese partners. Dat doet het allemaal op basis van technologie die is gebaseerd op het zogenoemde messenger-RNA (mRNA). Dat werkt als een boodschapper in cellen om het immuunsysteem tot actie aan te zetten. EtheRNA ontwikkelde de technologie voor patiënten met huidkanker, maar het kan die ook inzetten tegen andere kankertypes en tegen virale infecties. Powell haalde bij de nieuwe kapitaalronde onder meer het Chinese beursgenoteerde China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings (Grand Pharma) aan boord. Grand Pharma wordt hoogstwaarschijnlijk later dit jaar de eerste strategische partner van eTheRNA, maar het is zeker niet de laatste. Waarom bent u in de race naar een vaccin tegen covid-19 gestapt? STEVEN POWELL. "Omdat we ervan overtuigd zijn dat we een technologie hebben die bevolkingen kan beschermen tegen toekomstige uitbraken van meerdere coronavirussen, niet alleen covid-19. Dat we daaraan moesten werken, was ook de duidelijke boodschap die we kregen van onze aandeelhouders, onderzoeksmedewerkers en werknemers. En ook vanuit commercieel oogpunt biedt het veel toegevoegde waarde." Wanneer kunt u uw vaccin tegen covid-19 testen op mensen? POWELL. "Hopelijk in de eerste helft van 2021. Anderen zijn inderdaad sneller. Maar we hoeven niet de eerste te zijn. Je moet je als biotechbedrijf kunnen differentiëren van de menigte en een unieke aanpak hebben. En die hebben we. Als je heel veel mensen wilt vaccineren, moet dat vaccin ook heel gemakkelijk toe te dienen zijn. Dat betekent niet intraveneus. We zijn erin geslaagd met ons consortium een unieke technologie te ontwikkelen voor de verschillende types van corona, waarbij we het immuunsysteem stimuleren door ons product via de neus toe te dienen. Voor zover we weten, zijn we een van de enige die zo werken. Dat zal ons helpen om competitief te zijn en patiënten te kunnen rekruteren voor onze klinische studies. Daarom is dit covid-19-programma zo opwindend. Het heeft voor ons een heel nieuwe weg geopend, waarin we onze mRNA-technologie kunnen demonstreren. Corona beheerst nu de gedachten van de mensen, maar er zijn veel andere uitdagende virussen waarop we kunnen werken."Helpt het dat bekende namen zoals Moderna en Curevac ook op basis van mRNA werken? POWELL. "Zeker in discussies in Azië helpt dat, waar veel aandacht is voor mRNA. Wat de mensen over mRNA weten, komt van die bedrijven, niet van eTheRNA, dat zich op de achtergrond heeft gehouden." Kloppen grote spelers aan uw deur? POWELL. "Ja. Onze data klinken heel luid in de sector. Anderen spreken vrij agressief over wat ze doen. Maar misschien zijn hun data niet even sterk als hun woorden. Wij kunnen onze onderzoekshypothese onderbouwen met heel sterke data." ETheRNA focust op oncologie. Leidt het onderzoek naar het covid-19-vaccin niet af? POWELL. "Nee. Oncologie blijft ons vlaggenschipprogramma. Dat wil onze potentiële partner Grand Pharma ook zo zien. Maar infectieziekten en vaccins zijn een heel groot domein. ETheRNA werkte vroeger al op infectieziekten, maar dat werd stopgezet om momentum te geven aan de oncologiepijplijn. Maar nu dat momentum er ook is voor covid-19, kunnen we ook andere dingen aan. Ik denk aan virussen zoals griep, RSV en andere virale luchtweginfecties. Daar zouden we niet aan hebben gedacht als we niet aan het coronaprogramma waren begonnen. Het is heel belangrijk veel projecten te hebben, omdat wat we doen zo riskant is."Wat betekent de komst van Grand Pharma als partner? POWELL. "Grand Pharma heeft eerst en vooral een sterke strategische interesse in oncologie en mRNA-technologie, wat de basis van onze pijplijn is. We hebben al klinische studies lopen voor borstkanker en melanoom. Daarnaast hebben we een programma voor kankers die worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV), zoals hoofd-, nek- en baarmoederhalskanker. Dat willen we volgend jaar in de kliniek brengen. De komende maanden bekijken we welke projecten we samen doen. Ons covid-19-project is er daar hoogstwaarschijnlijk één van, naast twee kankerprogramma's.""Grand Pharma zal een groot verschil maken op middellange termijn. Het heeft een netwerk van klinische onderzoekers die onze programma's kunnen steunen. Het biedt een toegang tot klinische centra met heel grote patiëntenpopulaties en het maakt het ook mogelijk onze productie van het vaccin fors op te drijven. Onze relatie met Grand Pharma is sterk verbonden met China en de regio eromheen. We sluiten andere partnerschappen niet uit. Voor het vaccin en onze belangrijkste oncologieprogramma's zoeken we ook partnerschappen met farmabedrijven die Europa en Noord-Amerika bestrijken." Hoever kunt u springen met die tweede kapitaalronde van 34 miljoen euro? POWELL. "Zeker tot in 2022. Ons businessmodel is het licentiëren van projecten aan farmapartners, waarmee we volop bezig zijn. We zijn daarnaast ook succesvol geweest in het verkrijgen van subsidies voor ons onderzoek, en dat zal ongetwijfeld voortgaan. We moeten volgend jaar niet opnieuw aankloppen bij de aandeelhouders." En op lange termijn? POWELL. "Een biotechbedrijf als dit, dat bouwt aan een sterke databank en partnerschappen begint te sluiten, denkt na over alle financieringsmogelijkheden. En dan denk je automatisch ook aan een beursgang. Alles is mogelijk." Stoort het u dat eTheRNA niet bekender is? POWELL. "Het frustreert sommigen in dit bedrijf dat we niet bekender zijn, maar ik werk al heel lang in de sector en ik weet dat timing ongelofelijk belangrijk is. We kozen ervoor bescheiden en low profile te blijven, tot we iets hadden om over te spreken - data die wereldwijd de vergelijking met de allerbeste data in deze technologie kunnen doorstaan. En we hebben de beste data ter wereld, en dit is het juiste moment om te versnellen." Wat zou de Vlaamse biotechsector nog kunnen verbeteren? POWELL. "Ik denk niet dat Vlaanderen nog iets van iemand te leren heeft. Jullie doen het geweldig. Ik heb geprobeerd te begrijpen wat het geheim van de Vlaamse biotech is, waarom zoveel bedrijven hier sterk groeien, maar ik ben hier nog niet lang genoeg om dat te ontrafelen. Er is het sterke academische onderzoek, een mix van vroege en late investeringen, en er is steun van de regionale overheid. Dat kennen we niet in het Verenigd Koninkrijk." Maar we hebben hier geen groot investeringsfonds zoals in de Verenigde Staten. POWELL. "Uiteraard is de investeerdersgemeenschap veel groter in de Verenigde Staten, en is die bereid meer risico's te nemen. Maar biotechbedrijven zoals argenx hebben aangetoond dat je de oceaan kunt oversteken. En op onze eigen bescheiden manier kunnen wij misschien aantonen dat je ook investeringen kunt aantrekken uit het Oosten. De appetijt en de erkenning zijn er enorm, niet alleen voor de technologie van eTheRNA, maar ook voor wat in deze regio allemaal gebeurt. En die interesse is er niet alleen in China, maar in de hele Pacific Rim (de landen aan de Grote Oceaan, nvdr). Mijn advies is dat een biotechbedrijf in beide richtingen moet kijken, niet alleen naar het Westen." Hoe bent u bij eTheRNA beland? POWELL. "Hiervoor werkte ik in Nederland als partner voor een durfkapitaalfonds. Ik kende de biotechsector in de Benelux dus al een beetje. Ze wilden iemand die het bedrijf naar een volgende etappe kan brengen. Dat heb ik zowel met private als met publieke bedrijven gedaan. En ik ben gepassioneerd door de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor kankerpatiënten. Ik heb ook vrij veel gewerkt in de productie van biologische stoffen. Dat wij hier eigen productie kunnen doen, trekt me heel erg aan."Ik ben in een fase van mijn leven waarin ik mijn thuisland enkel verlaat voor iets wat echt aantrekkelijk is. En ik ben hier heel gelukkig. We leven met het gezin in het centrum van Antwerpen, nabij het MAS. Ik ben helemaal geen stadsmens en we kenden Antwerpen totaal niet, maar we zijn er verliefd op geworden."