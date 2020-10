Barco moest vandaag teleurstellende resultaten voor het derde kwartaal opbiechten en stuurde een winstwaarschuwing uit. "De fundamenten en de groeikansen in onze markten zijn nog altijd intact", reageert CEO Jan De Witte. "Het is nu aan ons om de juiste beslissingen te nemen, om sterker uit deze crisis te komen."

De West-Vlaamse specialist in beeldvorming had vandaag weinig goed nieuws te melden. De omzet van de belangrijke divisies van de cinemaprojectoren en Clickshare (draadloos presenteren in vergaderzalen), maar ook die van de beeldvormingsoplossingen voor de medische sector, kijken tegen een forse krimp aan in vergelijking met een jaar geleden. "2020 is een rollercoaster en dat hebben we ook gevoeld in het derde kwartaal", zegt Jan De Witte, die sinds 2016 de CEO van Barco is. "We willen een heel wendbaar bedrijf zijn. Maar onze markten worden nu gekenmerkt door sterke schommelingen, en daar moeten we voor een stuk in meegaan. Het zal een uitzonderlijk jaar zijn. De prestaties zullen niet in lijn liggen met die van de voorbije jaren."

Maar Barco had die al redelijk goed onder controle, onder meer door een reorganisatie in 2018-2019. We hebben het dak gerepareerd toen de zon scheen, en dat helpt om de coronacrisis op te vangen en winstgevend te blijven. In 2020 zouden we ook weer een aantal extra investeringen doen, maar die hebben we in het begin van het jaar al stopgezet. We zagen toen al de eerste indicaties van een significante impact.""We hebben ook gebruikgemaakt van tijdelijke werkloosheid en we hebben ook met middelen geschoven. We hebben ingenieurs en ander personeel van projecten gehaald die op een lager pitje draaiden, en hen bij afdelingen gezet die nu meer werken hebben. We kijken nu ook of we van die tijdelijke oplossingen deels structurele maatregelen moeten maken. Elke crisis heeft haar uitdagingen en haar kansen, zowel op de korte als op de lange termijn. We willen 2021 op een stabiele en scherpe manier ingaan en onszelf terug op de rails zetten richting de omzet- en winstgroei van de voorbije jaren."DE WITTE. "Onze marges zijn gedaald, maar dat zal ons niet beletten te blijven inzetten op strategische investeringen en te blijven innoveren in ons aanbod. Intern zeg ik vaak dat we nu agressief moeten zijn. We kunnen meer marktaandeel pakken en onze positie nog versterken. Dan moeten we niet alleen investeren in onze technologie, maar ook in onze marketing en sales. We hebben bijvoorbeeld de teams versterkt achter onze ClickShare-productlijn voor virtueel vergaderen (en digitaal presenteren, nvdr.). Bedrijven investeren daar nu even minder in door het massale thuiswerken, maar ze zullen zich moeten voorbereiden op meer digitaal vergaderen in hun vergaderzaken. Daarom schakelen we in dat segment commercieel een versnelling hoger. We investeren extra in marketing en trekken nieuwe partners aan voor de verkoop van IT-infrastructuur, zodat we nog meer klanten kunnen bereiken met onze Clickschare-oplossingen.""Ik zie de coronacrisis ook als een fenomeen dat sommige groeikansen in onze markten achteruit schuift. De markt van de projectoren voor cinema's en grote evenementen loopt wellicht anderhalf jaar vertraging op in vergelijking met het groeipad dat we in 2019 voor ogen hadden. Maar die belangrijke markt blijft intact voor Barco, zeker omdat we merkbaar sterker kunnen staan dan onze concurrenten. We zijn bijvoorbeeld volop de lijn van onze Series-4 projectoren aan het uitbreiden. Ze zijn van een hoge kwaliteit en tegelijk efficiënter. Door die lagere total cost of ownership hebben we het meest competitieve aanbod wanneer de markt weer aantrekt."DE WITTE. "Volledig thuis of vanop afstand werken zal niet de norm worden. Het zal evolueren naar een hybride situatie. Uit externe onderzoeken van onder meer het bekende onderzoeksbureau Gartner en ook uit eigen onderzoek blijkt dat mensen na de coronapandemie ongeveer 75 procent van hun tijd op kantoor zullen werken. Dan evolueren we dus naar een situatie van 1 à 2 dagen telewerken per week. Die situatie is rugwind voor onze nieuwe Clickshare Conference. Bedrijven zullen van hun kantoren nog betere plaatsen willen maken om samen te werken, en dat vertaalt zich in beter uitgeruste vergaderzalen. Met Clickshare hebben we nu ook een aanbod om videoconferentie beter te integreren. Dat is een goede oplossing wanneer vergaderingen zowel fysiek als vanop afstand gevolgd worden. Er is een groeiende nood aan deze technologie. Daarom investeren we dus in een sterkere marketing en meer verkoopkanalen."DE WITTE. "We hadden al onze strategie dat we in China voor China ontwikkelen en produceren. Die was natuurlijk ingegeven door het grote groeipotentieel van de markt, maar het land toont nu ook zijn economische weerbaarheid. Ook wij voelen er bijvoorbeeld het V-herstel, de snelle heropleving van de economie. De cinema's draaiden er in september beter dan vorig jaar. De enige kanttekening is dat ze in april ook al de cinema's geopend hadden, maar dat dat toen niet aansloeg. Nu draaien ze wel weer op volle toeren en trekt in China de vraag naar onze projectoren weer aan. Hetzelfde geldt voor onze oplossingen voor de ziekenhuizen. Dankzij onze sterkere lokale aanwezigheid hebben we snel kunnen inspelen op dat herstel. We kunnen veel leren van de manier waarop China het virus heeft aangepakt. Ik probeer zelf ook zo goed mogelijk vanuit België de vinger aan de pols te houden."DE WITTE. "We zouden hetzelfde kunnen zien. Al zullen de sectoren nog een tijdje met verschillende snelheden blijven werken. Onze afdeling voor controlekamers is het de voorbije maanden bijvoorbeeld goed blijven doen. Wij houden er rekening mee dat de entertainmentsector als laatste zal herstellen, en dat de investeringen in gezondheidszorg sneller weer op peil zullen zijn. Nogmaals, de fundamenten van onze markten zijn intact. Misschien zien we daar een nieuwe realiteit, maar het is aan ons om nu de juiste beslissingen te nemen, om sterker uit deze crisis te komen."DE WITTE. "Ik ben niet dagelijks met beurskoers bezig. Maar we willen uiteraard de waarde van het bedrijf voor onze aandeelhouders beschermen. Tijdens een crisis kan een aandeel een deuk krijgen. Gezien de resultaten van het derde kwartaal en de bijstelling van de verwachtingen is de koersdruk niet onverwacht. Maar we willen die waardering weer op niveau krijgen. Daarom focussen we volop op het vierde kwartaal, zodat we 2021 sterk en op de juiste manier kunnen aanvangen."