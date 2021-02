Solvay zet onder leiding van CEO Ilham Kadri zijn afslankings- en fitnesskuur verder. "Ik heb het al eerder gezegd: hier zijn geen heilige koeien. We zullen elke steen omkeren", zei Kadri bij de voorstelling van de beter dan verwachte jaarresultaten van de Belgische chemiegroep.

Ilham Kadri kondigde aan dat Solvay akkoorden heeft voor de verkoop van belangen in zes bedrijfsactiviteiten voor grondstoffen. De groep verwacht dat die transacties, die samen een jaaromzet van ongeveer 350 miljoen euro vertegenwoordigen, in de eerste helft van 2021 afgerond zullen zijn.

...

Ilham Kadri kondigde aan dat Solvay akkoorden heeft voor de verkoop van belangen in zes bedrijfsactiviteiten voor grondstoffen. De groep verwacht dat die transacties, die samen een jaaromzet van ongeveer 350 miljoen euro vertegenwoordigen, in de eerste helft van 2021 afgerond zullen zijn. Bovendien doet Solvay stappen om de businessunit Soda Ash (natriumcarbonaat) & Derivatives in een afzonderlijke juridische structuur onder te brengen. Dat vergroot de strategische flexibiliteit, klinkt het. "Alle opties liggen op tafel", zegt Kadri. Ook een verkoop is dus mogelijk. Nochtans is die businessunit niet de eerste de beste. Natriumcarbonaat, vooral gebruikt in detergenten en glas, is de bakermat van Solvay. Met het productieproces voor natriumcarbonaat legden de stamvaders Ernest en Alfred Solvay de basis voor de groep. Tot op vandaag is de divisie een veerkrachtige cashmachine, die soelaas biedt in cyclische tijden.Dat ook die divisie mogelijk de deur uitgaat, zegt alles over de visie van Kadri. De CEO maakt er een erezaak van om de structuur van Solvay drastisch te vereenvoudigen. Analisten reageren positief op de mogelijkheid dat Soda Ash uit de portfolio van Solvay zou verdwijnen, omdat dat het profiel en visibiliteit van de groep ten goede zou komen. Solvay is met andere woorden nog met te veel dingen bezig.Kadri is al langer bezig om met het bekijken van de strategische opties voor de afdeling olie- en gas, die flink werd getroffen door de coronacrisis. Maar daarmee is de CEO duidelijk nog lang niet aan het eind van haar Latijn. "We blijven manieren zoeken om onze portfolio te vereenvoudigen", zegt ze. Sinds ze in maart 2019 aan het hoofd van de groep kwam, heeft ze al voor 2 miljard euro aan activiteiten weggesnoeid. "Onze portfolio is heel dynamisch. Als we denken dat we niet de juiste eigenaar zijn van een activiteit, zullen we ons afvragen of er ergens een betere eigenaar te vinden is", stelt Kadri.Al die structurele veranderingen moeten de GROW-strategie van de groep (kort voor Growth, Resilience, Optimisation en Win, nvdr) aanvuren. Dat vertaalt zich ook in andere jobprofielen. Zo had Solvay zelfs geen chief digital officer, merkt Kadri op. "Mensen geloven nog vaak dat chemische bedrijven alleen ingenieurs en gedoctoreerden nodig hebben. Ik ben er zelf een, en ik hou van hen, maar we hebben ook datawetenschappers en mensen met digitale vaardigheden nodig om onze sector opnieuw uit te vinden. Want Solvay is een bedrijf dat zich heruitvindt."