CEO Huub Vermeulen over twintig jaar bol.com: 'Angst voor technologie is een zeer slechte raadgever'

Stijn Fockedey Redacteur bij Trends

CEO Huub Vermeulen maakt bij de twintigste verjaardag van bol.com de balans op van twee decennia pionieren in e-commerce. Hij heeft geen heimwee naar de pioniersjaren. "We helpen nu 23.000 andere retailers online te verkopen. Dat is een veel leukere opdracht dan even kijken of mensen online boeken willen kopen."

Huub Vermeulen (CEO bol.com) © .