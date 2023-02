De Franse luxevakantiegroep Club Med heeft haar dure herpositionering naar het hogere luxesegment in het toerisme eindelijk afgerond. "Club Med is opnieuw de referentie", zegt CEO Henri Giscard d'Estaing.

Henri Giscard d'Estaing leek als zoon van voormalig Frans president Valéry Giscard d'Estaing voorbestemd voor een politieke carrière. Maar hij opteerde voor het bedrijfsleven en kwam begin jaren 2000 aan het roer van het toen in doodsgevaar verkerende Club Med. De Franse toerismegroep, die in 1950 was gesticht door de Antwerpenaar Gérard Blitz, had te lang geschipperd tussen het lagekosten- en het luxesegment. Giscard d'Estaing koos in 2004 resoluut voor het premiumsegment, al werd hij in die strategie vaak afgeremd door allerhande crisissen. Hij overleefde ook de zware biedstrijd om Club Med, die acht jaar geleden werd gewonnen door het Chinese conglomeraat Fosun. Nu de herpositionering van Club Med rond is, kan Giscard d'Estaing - duidelijk opgelucht - de balans opmaken. "De overgang is nu afgerond, al zal je altijd nog vooruitgang kunnen boeken", zegt hij. "Die rol van pionier en ontdekker zit in ons DNA en dat zal zo blijven. Maar het was een complex, pijnlijk en duur transitieproces. In 2004 was een kwart van de capaciteit van Club Med high-end. Dit jaar is 97 procent van onze capaciteit haut de gamme of très haut de gamme. En dat segment is veel weerbaarder dan het massatoerisme. Vergelijk het huidige Europese toeristische landschap maar eens met dat aan het begin van ons herpositioneringsproces. Heel wat spelers zijn verdwenen, waaronder reuzen als Thomas Cook (dat in 2019 ineenstortte, nvdr) die eerder onkwetsbaar leken. Terwijl wij er nog altijd staan. Maar zonder die herpositionering zouden ook wij verdwenen zijn."

Maar het was een complex, pijnlijk en duur transitieproces. In 2004 was een kwart van de capaciteit van Club Med high-end. Dit jaar is 97 procent van onze capaciteit haut de gamme of très haut de gamme. En dat segment is veel weerbaarder dan het massatoerisme. Vergelijk het huidige Europese toeristische landschap maar eens met dat aan het begin van ons herpositioneringsproces. Heel wat spelers zijn verdwenen, waaronder reuzen als Thomas Cook (dat in 2019 ineenstortte, nvdr) die eerder onkwetsbaar leken. Terwijl wij er nog altijd staan. Maar zonder die herpositionering zouden ook wij verdwenen zijn." HENRI GISCARD D'ESTAING. "De crisis was verschrikkelijk en kostte ons ruwweg een jaar omzet. Maar over 2022 zijn we netto al opnieuw winstgevend, en tegen eind dit jaar zal onze schuldenlast terugvallen tot op het niveau van voor de pandemie. Onze transformatie zet ons snel opnieuw op het normale pad. "Maar de pandemie heeft ook het grote belang van de toerismesector bewezen. Het was altijd frustrerend om te zien dat onze sector enkel werd beschouwd als aangenaam en amusant, zonder dat werd beseft hoe groot de economische en sociale impact ervan is. Zo is de zware terugval van het bruto binnenlands product van Frankrijk tijdens de pandemie het gevolg van de afwezigheid van toeristen. En dat de Franse economie nu herneemt en zich goed houdt, komt óók door het toerisme. Toerisme is het leven. Ik herinner me een leeg Parijs tijdens de lockdowns, en u ongetwijfeld een leeg Antwerpen of Brussel. Dat was afschuwelijk. Toerisme is een heel belangrijke sector en covid heeft ons daaraan herinnerd." GISCARD D'ESTAING. "Onze activiteit is erg gevoelig aan de waanzin van de mens en de natuur. De gekte van de mens zijn oorlogen, aanslagen en politieke instabiliteit. Van de waanzin van de natuur zijn extreem veel voorbeelden. Denk maar aan tsunami's, IJslandse vulkanen, covid... In je strategie moet je daar altijd rekening mee houden." GISCARD D'ESTAING. "Ik heb al een aanzienlijk aantal crisissen achter de kiezen. Wat ik daaruit heb geleerd, en wat ik ook heb gevonden in de Chinese filosofie, is dat een crisis ook een kans is. Ik moet voortdurend op mijn hoede zijn, maar ik bekijk alles heel sereen, omdat ik weet dat Club Med structureel rendabel is. We zijn opnieuw dé referentie. Dat maakt dat we ook worden gekopieerd, door hoteliers en andere actoren die zeggen dat ze het zoals Club Med gaan aanpakken. Dat imitatiegedrag kunnen we wel managen. Het is ook niet nieuw. Club Med heeft voor een reeks innovaties gezorgd, en vaak zijn er anderen die ons kopiëren en goedkoper proberen na te doen. Dat bracht ons in vroegere tijden in een extreem moeilijke positie. Maar nu geloof ik dat het onze markt alleen maar zal vergroten." Zou Club Med nog bestaan zonder Fosun? GISCARD D'ESTAING. (Denkt na) "Ik kan alleen zeggen dat Fosun ons heeft gesteund tijdens de crisis. En dat was cruciaal, want ook wij hebben in 2020 al onze clubs moeten sluiten. We zaten zonder activiteiten en klanten, maar wel met kosten. Dat was een extreem gevaarlijke situatie, maar Fosun heeft ons 130 miljoen euro vers kapitaal toegestopt. Samen met de bedragen waarover we hebben onderhandeld met onze banken en een garantie van de Franse overheid konden we die fase doorkomen. Fosun heeft ons ook enorm geholpen met de digitalisering van onze activiteiten, en uiteraard met onze ontwikkeling in China." GISCARD D'ESTAING. "Club Med heeft de all-invakantie uitgevonden, net als het buffet en de miniclub, en het heeft skiën, tennis, golf populair gemaakt. Club Med heeft altijd die rol van pionier gespeeld, door nieuwe bestemmingen te vinden. Club Med was onder meer de eerste toeristische speler op Bali, Cancun en Phuket. Er valt altijd iets nieuws uit te vinden om het leven van de vakantieganger gemakkelijker te maken." GISCARD D'ESTAING. "Wat ik zeker weet, is dat Club Med er nog zal staan. Er zijn niet veel bedrijven die dat met zoveel overtuiging kunnen zeggen. We hebben een unieke positie en beantwoorden aan een fundamentele behoefte. Club Med zal dan zeker een wereldleider zijn." GISCARD D'ESTAING. "Eerst en vooral moet het toerisme nog duurzamer worden ontwikkeld. Toen Gérard Blitz Club Med creëerde, zei hij dat hij geluk wilde vinden in sport en de natuur. Respect voor het milieu is voor ons iets natuurlijks. Club Med was ook de eerste die een stichting opzette om de bevolking rond de vakantiedorpen te steunen. Het kan gewoon niet dat we werken voor het geluk van onze klanten, maar daarmee ook werken aan het ongeluk van de mensen die rond de dorpen leven." GISCARD D'ESTAING. "Zeker. Zo zouden we beter bekend moeten zijn in Vlaanderen. Het Vlaamse cliënteel is veeleisend en wil kwaliteit. Het klopt dat het Club Med van vijftien jaar geleden slechts een heel beperkte capaciteit had om aan die vraag te voldoen. Nu hebben we die wel. Hadden we dat vlugger kunnen doen? Allicht. We hebben tijd verloren." GISCARD D'ESTAING. "Heel groot, als je het buitengewone succes van Club Med in het Franstalige landsgedeelte bekijkt. Het aantal klanten van Club Med per vierkante meter is nergens groter. We staan daar zelfs sterker dan in Frankrijk. Als we even succesvol zouden zijn in Vlaanderen, zou Club Med in België dubbel of driedubbel zo groot zijn." GISCARD D'ESTAING. "Ruim 60.000. België mag dan niet de grootste bevolking hebben, maar Belgen horen wel bij de meest reislustige Europeanen. Zij nemen het vaakst vakantie buiten eigen land. Daardoor is het een interessante markt voor ons." GISCARD D'ESTAING. "Het is een mogelijkheid. Kansen in België liggen niet voor de hand, maar we speuren er voortdurend naar. Het zou een passend eerbetoon zijn aan Gérard Blitz. Maar het zal in elk geval niet voor de komende vijf jaar zijn. Het duurt zowat vijf jaar om een Club Med te creëren, startend vanaf de keuze van de site, over de plannen en de vergunningen tot de eigenlijke bouw. En we hebben heel strenge selectiecriteria voor onze locaties. Ze moeten groot genoeg en goed toegankelijk zijn, en het moeten ook prachtige plekken zijn. Ik wil daarmee niet zeggen dat er geen mooie plekken zijn in België, maar je moet ze weten te vinden. Weliswaar focust Club Med vandaag vooral op de bergen. Maar dat sluit niet uit dat er op zekere dag een Club Med in België zal komen. Door zijn succes wil Club Med blijven groeien en misschien kunnen bestaande activiteiten in België worden bekeken, of nieuwe activiteiten gecreëerd rond ons merk, zonder dat het daarom een resort van Club Med hoeft te zijn." Heeft u het dan over een overname van of samenwerking met een bestaand park? GISCARD D'ESTAING. "Dat misschien niet. We zullen zien waar er mogelijkheden zijn voor het merk Club Med, op hetzelfde niveau van het bestaande gamma, om waarde op te leveren. Preciezer kan ik daar niet over zijn." GISCARD D'ESTAING. "Zolang ik nuttig kan zijn bij Club Med, blijf ik CEO. Dat is het enige criterium." GISCARD D'ESTAING. "Wel, ik wil bewijzen dat je ook efficiënt kunt blijven op latere leeftijd." GISCARD D'ESTAING. "Ik leef nauwelijks in het verleden en heb er nog minder spijt over. Wat telt, is wat voor je ligt. Ik heb trouwens politieke verantwoordelijkheid gehad, vroeg in mijn carrière. Ik was op mijn 22ste de jongste politieke verkozene in Frankrijk. Ik hoop dat ik diegenen die me toen verkozen hebben, heb kunnen dienen, maar ik ondervond al snel dat ik nuttiger was in het bedrijfsleven." GISCARD D'ESTAING. "Mijn vrouw is de zus van Duco (stichter en managing partner van Fortino Capital, ex-CEO van Telenet en 2011 Trends Manager van het Jaar, nvdr). Mijn kinderen spreken Nederlands, maar ik ken enkel de essentiële woorden, zoals 'dank u wel' en 'alstublieft'" (lacht).