Geert Degezelle, de CEO van de ICT-dienstverlener Cheops, is niet bang voor de hardere concurrentie in zijn sector. De snelgroeiende dienstverlener is groot genoeg om mee te kunnen met de nieuwste trends, maar ook wendbaar om zijn klanten goed te bedienen.

Cheops duikt al voor het tiende jaar op rij op in de Trends Gazellen, onze rankschikking van de snelst groeiende bedrijven. Op zich is dat al uitzonderlijk, maar voor een ICT-dienstverlener heeft die prestatie nog wat meer glans. Stijn Bijnens, de CEO van de grotere sectorgenoot Cegeka, wees er onlangs op in Trends: "De IT-budgetten van bedrijven stijgen niet, of toch niet mee met hun noden." Toch slaagt Cheops erin snel te blijven te groeien. Dit jaar komt de omzet uit op ongeveer 40 miljoen euro. Voor 2019 is nog geen jaarrekening neergelegd, maar de jaren voordien keerde Cheops het grootste deel van de nettowinst uit. Het is dus duurzame groei. CEO Geert Degezelle ziet twee grote factoren die het succes van Cheops verklaren. "We willen heel dicht bij onze klanten staan", zegt hij. "Zodat we voldoende voeling hebben met hun noden en hen beter kunnen bedienen. Naast onze hoofdzetel in Antwerpen hebben we daarom ook in Oost-Vlaanderen en in het Brusselse kantoren. We maken er ook een punt van dat klanten ons altijd moeten kunnen aanspreken. Dat werkt. We hebben een hoge klantentevredenheid en zeer weinig verloop. Ten tweede differentiëren we ons door een sterke focus. Bij sommige van onze collega's is het aanbod veel ruimer. Wij concentreren ons op wat we het beste kunnen en voor de rest, bijvoorbeeld telefonie, werken we samen met partners. Maar wat we zelf doen, daar moeten we de beste in zijn." Cheops is daarom te omschrijven als een pure ICT-dienstverlener. "Onze belangrijkste activiteiten zijn het opzetten en het beheren van IT-infrastructuur voor bedrijven", zegt Degezelle. "Daarnaast hebben we ook IT-experts in dienst, die bedrijven kunnen inhuren om bijvoorbeeld hun helpdesk te bemannen, of strategische consultants voor onder meer beveiliging. De derde en laatste poot is de ontwikkeling van toepassingen voor bedrijven. Het opzetten en aanpassen van SAP- of andere populaire software voor bedrijfsbeheer doen we in de regel niet. We gaan voor doorgedreven maatwerk." Er springen niet echt sectoren uit in de klantenportefeuille van Cheops. "We zitten in de meest uiteenlopende sectoren, van de industrie en de logistiek tot advocatenkantoren en retailers. Vaak zijn het bedrijven die sneller groeien dan de markt, zoals EV Box (laadpalen voor elektrische voertuigen, nvdr). Zij zoeken een partner die mee kan gaan in hun ambitieuze plannen. Daarom is het belangrijk dat Cheops zelf ambitieus blijft groeien, om te kunnen blijven investeren in infrastructuur en experts." Steeds meer bedrijven ruilen hun servers in voor gehuurde IT-capaciteit op de grote cloudplatformen van Amazon en Microsoft. In software is een sterke consolidatie aan de gang. Per niche groeien nog slechts enkele grote pakketten uit tot standaardsoftware, zoals Microsoft Office dat al decennia is. De grote techbedrijven begaven zich de voorbije jaren op het terrein van de ICT-dienstverleners. Degezelle ziet dat vooral als een kans. "IT is belangrijker dan ooit voor bedrijven en tegelijk complexer dan ooit", zegt Degezelle. "IT is vaak een lappendeken van software en apparatuur. Er zijn bedrijven die toepassingen in de cloud van Amazon of Microsoft willen laten draaien. Maar de oude systemen zijn niet zomaar, en vaak zelfs onmogelijk, te verhuizen naar de cloud. Meestal stellen we hybride oplossingen voor, die opslag bij Amazon of Microsoft combineren met lokale servers of opslag op de infrastructuur van Cheops. Onze eigen infrastructuur in België staat in datacenters met het hoogste label, Tier 3+. Er zijn nergens in België betere garanties in veiligheid en beschikbaarheid." "Met onze andere oplossingen streven we naar gelijkaardige zeer hoge standaarden voor veiligheid en stabiliteit. Onze klanten, meestal middelgrote bedrijven, maken een inhaalbeweging in beveiliging. We hebben een aanbod op maat van managed security services, waaronder een security operations center om snel cyberaanvallen op de infrastructuur te detecteren. Grotere bedrijven, ik denk aan banken, zijn al veel langer afgestapt van het idee dat ze in cyberbeveiling enkel moeten zorgen voor een goed slot op de deur. Ze moeten ook in detectiesystemen en andere beveiligingstools investeren." De versterking van het aanbod en de groei van Cheops zorgen voor voldoende extra werk op de plank. Er is een enorme strijd om IT-talent. Cheops liet zich in het verleden al opmerken door het hoge aantal werknemers zonder een diploma hoger onderwijs. "Het diploma is niet per se een breekpunt. Een goede mentaliteit en veel ambitie is belangrijker. We zetten ook heel erg in op training op een onlineleerplatform en coaching door mentors. Dit jaar zoeken we 75 nieuwe medewerkers. Het is verleidelijk direct iedereen aan te nemen die zich aandient, maar we zijn selectief. Behalve op ambitie screenen we ook zeer sterk op communicatieve vaardigheden. Je moet kunnen horen wat de klant nodig heeft en alles uitgelegd krijgen aan de klant." Met Indufin heeft Cheops een kapitaalkrachtige investeerder. Maar is dat wel voldoende om onafhankelijk en concurrentieel te blijven als de grote jongens een prijzenoorlog starten? Dreigt het niet opgeslokt te worden als het niet per se overnameprooien wil binnenhalen (zie kader Focus op organische groei)? "Ik vind dat Cheops in de sweetspot zit. We zijn groot genoeg om voldoende te kunnen investeren, maar we zijn ook klein genoeg om binding te blijven hebben met onze klanten. Prijs speelt altijd een rol, maar in de dienstverlening is dat minder een factor. Cheops is competitief geprijsd, maar zeker niet de goedkoopste. We gaan uit van onze sterktes en differentiëren ons meer met onze kwaliteit en bereikbaarheid."