Alex Cruz, de topman van British Airways, legt zijn functie met onmiddellijke ingang neer. Dat heeft de International Airlines Group, waartoe British Airways behoort, maandag aangekondigd. Hij blijft wel nog actief binnen het bedrijf.

Alex Cruz leidde de luchtvaartmaatschappij sinds 2016. Hij wordt opgevolgd door Sean Doyle, de CEO van Aer Lingus.

Volgens CEO van consortium IAG, Luis Gallego, is de coronapandemie de 'ergste crisis ooit in onze sector'. De herstructurering moet het bedrijf helpen om sterker uit de crisis te komen. De CEO van de Spaanse lagekostenmaatschappij Level wordt aangesteld als 'hoofd van de transformatie', die de toekomst van de maatschappij moet verbeteren.

Door de coronacrisis stortte de toeristische sector volledig in elkaar en het herstel gebeurt maar traag. In het tweede kwartaal tekende IAG een verlies van 2,1 miljard euro op, na een winst van 736 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Naast British Airlines behoren de Spaanse maatschappijen Iberia, Vueling en Level en het Ierse Aer Lingus tot de groep.

