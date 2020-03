De Brit Matthew Taylor blijft na zes jaar niet langer CEO van staaldraadfabrikant Bekaert.

'Hij heeft om persoonlijke redenen besloten om zich terug te trekken', meldt Bekaert donderdag in een persbericht. Operationeel directeur Oswald Schmid wordt interim-CEO, in afwachting van de benoeming van een nieuwe topman.

Taylor landde in september 2013 bij Bekaert en werd CEO in mei 2014. Dat blijft hij nog tot 12 mei.

'Hij heeft om persoonlijke redenen besloten om zich terug te trekken', meldt Bekaert donderdag in een persbericht. Operationeel directeur Oswald Schmid wordt interim-CEO, in afwachting van de benoeming van een nieuwe topman.Taylor landde in september 2013 bij Bekaert en werd CEO in mei 2014. Dat blijft hij nog tot 12 mei.