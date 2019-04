CEO Axel Miller weg bij D'Ieteren

Topman Axel Miller verlaat D'Ieteren, de groep die vooral bekend is als verdeler van auto's van Volkswagen. Miller stond bijna zes jaar aan het hoofd van de groep.

De raad van bestuur en Miller hebben besloten om hun samenwerking te beëindigen, klinkt het.

'Vandaag zijn de raad van bestuur van D'Ieteren en Axel Miller tot de vaststelling gekomen dat hun visies op de toekomstige ontwikkelingen van de groep en de leiderschapsstijl niet langer samenvallen en om deze redenen hebben ze besloten om hun samenwerking niet voort te zetten.'

D'Ieteren gaat op zoek naar een nieuwe CEO. In afwachting is het dagelijkse bestuur in handen van de andere leden van het directiecomité, Arnaud Laviolette en Francis Deprez.

Tussen 2006 en 2008 was Miller CEO van de inmiddels ontmantelde Frans-Belgische financiële groep Dexia. Daarna was hij aan de slag bij beurshuis Petercam, waar hij voorzitter van het directiecomité was. In 2010 trad hij toe tot de raad van bestuur van D'Ieteren als onafhankelijk bestuurder, en in mei 2013 werd hij benoemd als CEO.

Behalve invoerder en verdeler van auto's van de groep Volkswagen is D'Ieteren ook actief met Belron, wereldleider in herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De beursgenoteerde groep is ook eigenaar van Moleskine, bekend van de notitieboekjes.