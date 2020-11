In oktober kwamen er op Brussels Airport zo'n 312.000 passagiers langs. Dat is slechts 13 procent van het aantal in dezelfde maand vorig jaar en dit ondanks de start van de herfstvakantie.

De daling van het aantal passagiers zet dus verder door: in de zomermaanden ging het om zo'n 20 procent, in september om ruim 15 procent van het aantal in dezelfde maand vorig jaar.

De coronapandemie is uiteraard de boosdoener en de luchthavenuitbater wijst erop dat het aantal bestemmingen waarnaar de autoriteiten het reizen sterk afraden, verder is toegenomen. Luchtvaartmaatschappijen waren dan ook gedwongen om vluchten te schrappen.

'Catastrofaal'

'De passagierscijfers van de vorige maanden zijn duidelijk catastrofaal', zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company vrijdag in een persbericht. 'De huidige situatie is onhoudbaar voor alle spelers in de luchtvaartsector. Snelle Covid-tests zijn essentieel om de luchtvaartindustrie in staat te stellen geleidelijk aan uit de huidige crisis te komen en tegelijkertijd de volksgezondheid en veiligheid te waarborgen. We werken hier hard aan. Een Europese harmonisatie van de teststrategie is absoluut noodzakelijk. Het voortbestaan van onze sector staat op het spel', klinkt het.

Vrachtvervoer neemt toe

Toch één lichtpuntje: het vrachtvervoer blijft wel stijgen op Brussels Airport, en dat al voor de vijfde maand op rij. In oktober lagen de vervoerde volumes 17 procent hoger dan vorig jaar. 'Dankzij dit resultaat blijft Brussels Airport op het vlak van luchtvracht sneller groeien dan Europa en de rest van de wereld', klinkt het. In het volvrachtsegment was er ruim een verdubbeling (+114 procent) van de volumes tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ook de expressdiensten blijven sterk groeien ten opzichte van 2019 (+19 procent). Dat compenseert grotendeels de beperkte volumes op de passagiersvluchten. Het totale aantal vliegbewegingen daalde in oktober 2020 met 66,5 pct ten opzichte van oktober 2019, tot 6.900 vliegbewegingen. Bij de passagiersvluchten was er een daling met 78 procent. Een vlucht telt gemiddeld 80 passagiers.

De daling van het aantal passagiers zet dus verder door: in de zomermaanden ging het om zo'n 20 procent, in september om ruim 15 procent van het aantal in dezelfde maand vorig jaar.De coronapandemie is uiteraard de boosdoener en de luchthavenuitbater wijst erop dat het aantal bestemmingen waarnaar de autoriteiten het reizen sterk afraden, verder is toegenomen. Luchtvaartmaatschappijen waren dan ook gedwongen om vluchten te schrappen. 'De passagierscijfers van de vorige maanden zijn duidelijk catastrofaal', zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company vrijdag in een persbericht. 'De huidige situatie is onhoudbaar voor alle spelers in de luchtvaartsector. Snelle Covid-tests zijn essentieel om de luchtvaartindustrie in staat te stellen geleidelijk aan uit de huidige crisis te komen en tegelijkertijd de volksgezondheid en veiligheid te waarborgen. We werken hier hard aan. Een Europese harmonisatie van de teststrategie is absoluut noodzakelijk. Het voortbestaan van onze sector staat op het spel', klinkt het.Toch één lichtpuntje: het vrachtvervoer blijft wel stijgen op Brussels Airport, en dat al voor de vijfde maand op rij. In oktober lagen de vervoerde volumes 17 procent hoger dan vorig jaar. 'Dankzij dit resultaat blijft Brussels Airport op het vlak van luchtvracht sneller groeien dan Europa en de rest van de wereld', klinkt het. In het volvrachtsegment was er ruim een verdubbeling (+114 procent) van de volumes tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ook de expressdiensten blijven sterk groeien ten opzichte van 2019 (+19 procent). Dat compenseert grotendeels de beperkte volumes op de passagiersvluchten. Het totale aantal vliegbewegingen daalde in oktober 2020 met 66,5 pct ten opzichte van oktober 2019, tot 6.900 vliegbewegingen. Bij de passagiersvluchten was er een daling met 78 procent. Een vlucht telt gemiddeld 80 passagiers.