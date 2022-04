De Gentse ghost kitchen Casper is na zes Belgische locaties klaar om te groeien in het buitenland en kondigt zijn eerste grote kapitaalronde aan. Het Nederlandse fonds Slingshot Ventures, de Deliverect-oprichters Zhong Xu en Jan Hollez, en de investeerder Jürgen Ingels van Smartfin Capital voeden Casper met 5 miljoen euro.

Spookkeukens, doorgaans aangeduid met Engelse termen als ghost kitchens of dark kitchens, zijn keukens van waaruit meerdere merken worden bediend. Er is geen zaal waar je ter plekke kunt eten. Klanten bestellen online en de levering gebeurt razendsnel. Ze heten spookkeukens omdat ze vaak niet zichtbaar zijn in het straatbeeld. Casper werd in maart 2020 opgericht door Matthias Laga, samen met Zhong Xu (Deliverect) en Peter Van Praet (Bavet).

Klanten van de Gentse, Antwerpse, Leuvense, Brusselse, Luikse of Brugse vestigingen van Casper kunnen kiezen uit tien virtuele restaurants, die elk hun specialisatie hebben. Gloria is het merk voor pastagerechten, Barney voor hamburgers, Pure biedt gerechten geïnspireerd door Pascale Naessens, Hacked zijn gerechten in samenwerking met De Vegetarische Slager en Mrs Choi is voor wie zin heeft in Aziatisch. Wie een feestje heeft en een bestelling wil plaatsen met gerechten uit verschillende merken, kan terecht bij het koepelmerk Casper. Bestellen kan via Casper zelf, maar ook via Takeaway.com, Deliveroo en Uber Eats.

"De theoretische complexiteit is heel groot", zegt CEO en oprichter Matthias Laga. "We hebben een centraal atelier, maar bereidingen die langer dan tien minuten duren, zoals vol-au-vent of pasta, worden elders bereid en aangeleverd per locatie. Binnen een half uur na de bestelling moet de klant zijn eten thuis geleverd krijgen. We zijn heel datagedreven en kunnen goed inschatten hoeveel onze omzet elke dag zal bedragen, zodat er geen overschotten zijn. Als we die toch hebben, werken we samen met apps als TooGoodToGo." Casper zet sterk in op automatisering en data om efficiënt en duurzaam te werken.

Slim kapitaal

Capser werd opgericht in het begin van de coronapandemie en groeide als kool. In 2021 leverde het bedrijf al meer dan 230.000 gerechten. De omzet geeft het bedrijf niet vrij. "We zijn op korte termijn de marktleider geworden in België. We zien over de landgrenzen kansen om de expansie voort te zetten." Casper wil dit jaar vestigingen openen in de grootste steden van Nederland - Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Utrecht. De eerste Franse vestiging komt later dit jaar in Rijsel, is het plan. "Dat betekent niet dat we geen vestigingen in België meer zullen openen, maar dat zal niet dit jaar zijn. In kleinere steden als Aalst en Kortrijk moeten we nog even wachten tot er meer kritische massa is", zegt Laga.

Met de oprichters van Deliverect, die in dezelfde sector actief zijn, en investeerder Jürgen Ingels heeft Matthias Laga pakken slim kapitaal binnengehaald. De raad van advies komt minstens een keer per maand samen. Dat Slingshot een Nederlands fonds is, maakt de intrede in de Nederlandse markt makkelijker door het netwerk dat het fonds meebrengt. "De financiering wordt gebruikt voor twee pijlers: om nieuwe locaties te openen en om het team uit te breiden", zegt Laga. De ongeveer 25 mensen die nu voor Casper werken, krijgen er tegen eind dit jaar ongeveer evenveel collega's bij.

Hybride keukens

Wat was de impact van corona? "Corona speelde een afwisselende rol. De eerste lockdown gaf ons de wind in de zeilen", zegt Matthias Laga. "Tijdens de tweede lockdown begon iedereen die met voeding bezig was met takeaway, tot de sterrenchefs toe. De markt was overbevolkt. Tijdens de derde golf was slechts een derde van het aanbod dat er tijdens de tweede lockdown was bij gekomen, nog online. Die ondernemers ontdekten dat niet elk gerecht zich leent tot thuisbezorgmaaltijden en restaurants zagen dat ze de commissiepercentages voor thuislevering niet hadden meegerekend in hun kosten, waardoor hun marge daalde. Corona heeft voor ons vooral gewerkt als facilitator voor de levering van maaltijden. De Belg leerde dat naast zelf koken en op restaurant gaan, er nog een derde optie is."

Liever dan van ghost kitchens, spreekt Matthias Laga van hybride keukens. Hij is het concept al doende een beetje aan het heruitvinden. "Hybride betekent verschillende keukens op één locatie, waar we een extra laagje opleggen." In tegenstelling tot heel wat andere spookkeukens is Casper wel zichtbaar in het straatbeeld. "Dat kan zolang de kosten onder controle blijven. Mensen kunnen click & collect doen en we testen een manier van werken met mensen die binnenwandelen in de keuken om te bestellen." Laga stelt ook een aanbod gericht op bedrijven in het vooruitzicht voor later dit jaar. "Toen ik met Casper begon, had ik nooit gedacht dat we hier al zouden staan. Ik ben er heel trots op", besluit Matthias Laga. "Maar ik besef dat de grote uitdaging nog voor ons ligt. Het geld is er nu, het is aan ons om het waar te maken."

