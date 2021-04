Warenhuisketen Carrefour heeft zijn omzet in het eerste kwartaal in ons land met 2,9 procent (op vergelijkbare basis) zien stijgen, meldt de groep woensdagochtend.

'Het groeimomentum was goed, ondanks een uitzonderlijke vergelijkingsbasis met het hamsteren en de sluiting van de grenzen in maart vorig jaar' toen de coronapandemie net was uitgebroken, klinkt het.

Ook wereldwijd tekende Carrefour groei op, met een omzetstijging op vergelijkbare basis van 4,2 procent tot 18,58 miljard euro.

Vooral Latijns-Amerika presteerde sterk, met een groei van 15,7 procent. In thuisland Frankrijk steeg de omzet met 3,5 procent, terwijl Europa als geheel een omzetdaling van 1,6 procent optekende. Winstcijfers maakte Carrefour woensdag niet bekend. Het concern kondigde wel aan dit jaar voor 500 miljoen euro eigen aandelen in te kopen.

