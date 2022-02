De Deense bierbrouwer Carlsberg heeft in 2021 de precoronaresultaten overtroffen, maar waarschuwt dat 2022 een uitdagend jaar zal worden. De brouwer van onder meer Carlsberg, Tuborg en Grimbergen zal de prijzen verhogen om de gestegen grondstofprijzen te compenseren.

Carlsberg kon vorig jaar flink herstellen. De resultaten lagen ruim boven het niveau van voor de coronacrisis. De omzet steeg met tien procent tot bijna 67 miljard Deense kronen (omgerekend zo'n 9 miljard euro) en de operationele winst ging 12,5 procent hoger tot 10,9 miljard kronen. De nettowinst kwam uit op 8 miljard kronen.

De brouwer verkocht ruim 119 miljoen hectoliter bier, bijna negen procent meer dan in 2020. Vooral 1664 Blanc deed het goed, met een groei van 24 procent. Tuborg groeide met 17 procent, Carslberg met 5 procent.

De verkoop van het Belgische bier Grimbergen daalde met 3 procent. 'Sterke groei in markten als Rusland, Oekraïne en Italië werd tenietgedaan door dalende volumes in Frankrijk', aldus de brouwer.

Prijsstijging

Carlsberg verwacht dat ook 2022 nog een uitdagend jaar zal worden. Dat komt niet alleen door het coronavirus, maar ook door de sterk oplopende inflatie, die wordt aangejaagd door de hogere grondstofprijzen. De brouwer is van plan daarop te reageren door de prijzen te verhogen, al verwacht hij dat dat 'een negatieve impact kan hebben op de bierconsumptie'.

De operationele winst zou in 2022 met 0 tot 7 procent groeien, voorspelt Carslberg. Op de lange termijn mikt de brouwer op een jaarlijkse omzetgroei van 3 tot 5 procent, waarbij de operationele winst harder zal groeien dan de omzet.

Het bedrijf is van plan om verder uit te breiden in premium bieren, alcoholvrije bieren en andere categorieën zoals kant-en-klare cocktails en hard seltzer, een licht-alcoholische drank bestaande uit bruiswater en fruitsmaken.

Carlsberg is de eerste grote brouwer die zijn jaarresultaten publiceert. Concurrenten Anheuser-Busch InBev en het Nederlandse Heineken rapporteren later deze maand.

