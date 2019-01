Carlos Ghosn pleit onschuldig voor rechtbank in Japan

Carlos Ghosn ontkende nogmaals alle aantijgingen aan zijn adres. 'Ik heb altijd integer gehandeld', zei de 64-jarige Ghosn. De aanklacht die de aanklagers in Tokio tegen hem hebben geformuleerd is 'ongefundeerd'. Hij wordt ervan verdacht van 2011 tot 2015 44 miljoen dollar loon te weinig aangegeven te hebben. Hij verscheen in de rechtszaal met handboeien om en een touw om zijn middel. Ook zag Ghosn er opmerkelmijk magerder uit dan voor zijn arrestatie.

Tijdens de zitting noemde hij zijn verwezenlijkingen bij Nissan op, zoals de zware schuldenlast van 1999 omkeren in winst in 2006, en de verkoop verdubbelen, van 2,5 miljoen voertuigen in 1999 tot 5,8 miljoen in 2016. 'Ik heb twintig jaar van mijn leven gewijd aan het doen herleven van Nissan, en ik heb dag en nacht gewerkt om dat doel te bereiken', zei hij.

VIDEO: Former Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance Chairman and CEO Carlos Ghosn says he was "falsely accused and unfairly detained" during his first court appearance, almost two months after his surprise arrest in Tokyo pic.twitter.com/fQhLPJJz76 — AFP news agency (@AFP) January 8, 2019

Rechter Yuichi Tada zei dinsdag dat Ghosn opgesloten blijft omdat de kans bestaat dat de gewezen Nissan-topman op de vlucht slaat, en op die manier bewijzen zou kunnen verbergen. Ghosns advocaat ontkende dat risico op vluchten. De arrestatie van de autobaas heeft tot spanningen geleid binnen de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi.

Nissan en Mitsubishi ontsloegen Ghosn, terwijl Renault eerst bewijzen wil zien van zijn fiscale misdaden. Volgens geruchten wil Nissan de situatie aanwenden om de verhoudingen binnen de alliantie gelijk te trekken. De Japanners vinden dat Renault te veel inspraak heeft binnen het samenwerkingsverband.

Ghosn zit sinds eind november opgesloten in Tokio, en moet ondervragingen ondergaan zonder zijn advocaten. Hij mag bovendien geen contact hebben met zijn familie.