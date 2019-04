Carlos Brito (CEO AB InBev): 'Ook voor het topmanagement is de zwakke beurskoers slecht'

Wolfgang Riepl Wolfgang Riepl is redacteur bij Trends

De algemene vergadering van AB InBev-aandeelhouders stond ook dit jaar in het teken van de hoge schuldenlast en de nog altijd lage beurskoers. Maar CEO Carlos Brito en zijn topmanagement zitten mee op de blaren. 'Als jullie als aandeelhouders slecht boeren, is dat ook voor ons als management een slechte zaak. Het grootste deel van onze vergoeding bestaat uit een variabel loon, dat gekoppeld is aan de beurskoers.'

AB InBev-topman Carlos Brito tijdens de aandeelhoudersvergadering op 24 april 2019. © belga