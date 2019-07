AB InBev is de grootste brouwer ter wereld en heeft dat te danken aan almaar grotere overnames. Maar vandaag primeert de afbouw van de hoge financiële schuldenlast van ruim 100 miljard dollar. Dat zegt CEO Carlos Brito in een exclusief gesprek met Trends.

Carlos Brito heeft wat uit te leggen aan de beleggers. Van een toppunt van ruim 124 euro in 2015, zakte het aandeel naar ongeveer 80 euro. Al is het aandeel steevast de grote favoriet bij de beursanalisten, toch zien de beleggers het glas halfleeg. Het bedrijf heeft een zware financiële schuldenlast van 102 miljard dollar na de overname van SABMiller, het nummer twee in de sector, in 2016. En ondanks een ijzersterke positie in Brazilië, met een marktaandeel van twee derde, is de belegger beducht voor de kwakkelende economie in het grootste land van Zuid-Amerika. Ook in de winstgevendste markt, de Verenigde Staten, loert de kater om de hoek. De ooit ongenaakbare merken Budweiser en Bud Light zien hun volumes wegkwijnen op een Amerikaanse biermarkt waar ambachtelijke, speciale en importbieren in sneltreinvaart marktaandeel winnen.

