Autoverdeler Cardoen gaat binnenkort ook een elektrische wagen aanbieden: de Aiways U5 van Chinese makelij. Deze gezinswagen kost nieuw ongeveer 40.000 euro (32.000 euro tweedehands) en geldt dus als een 'betaalbaar' alternatief voor vergelijkbare modellen op diesel of benzine, aldus Cardoen.

Eerder bleek al uit cijfers van Febiac dat steeds meer Belgen kiezen voor een hybride voertuig of een elektrische wagen. Hun marktaandeel verdubbelde het voorbije jaar tot meer dan 10 procent. Ook de volgende jaren zou dat marktaandeel verder stijgen, doordat de autobouwers steeds meer elektrische modellen op de markt gaan brengen. Ook mogen de nieuwe bedrijfswagens in ons land vanaf 2026 geen CO2 meer uitstoten.

Cardoen stapt mee in deze groeimarkt met de Aiways U5. De standaardversie zal nieuw aan 39.627 euro worden aangeboden. Tweedehands, met minder dan 5.000 kilometer op de teller, kost dit model 32.000 euro. Daarnaast biedt Cardoen ook nog een duurder 'premium'-model aan, met een meer luxueuze afwerking en extra opties zoals parkeersensoren en verwarmde zetels. De klant krijgt telkens acht jaar garantie op zijn batterij - die een capaciteit heeft van 63KWh en waarmee je volgens Cardoen dus zo'n 410 kilometer kan rijden zonder te moeten opladen.

Cardoen hoopt dat de 'betaalbare' prijs de klant zal overtuigen. 'We krijgen bijna wekelijks de vraag naar een elektrische, maar budgetvriendelijke wagen. Als we de consument vertellen dat die minstens 10.000 euro meer zal kosten dan een vergelijkbare benzinewagen, is de interesse snel over. Met de lancering van de Aiways U5 kunnen we onze klanten nu een betaalbare elektrische gezinswagen aanbieden voor dezelfde prijs als een goed uitgeruste, klassieke SUV', klinkt het in het persbericht.

De Aiways U5 is niet de goedkoopste op de markt. Een Volkswagen ID.3 of Nissan Leaf bijvoorbeeld zijn (iets) goedkoper, al gaat het wel om kleinere modellen.

Crashtest

Cardoen bood in 2007 de eerste Chinese wagen op de Belgische markt aan, maar dat verhaal liep toen met een sisser af. De 'Brilliance BS6' kwam immers erg slecht weg uit de crashtests. De wagen behaalde 1,5 sterren op 5 bij een test van de Duitse autoclub ADAC, waarna Cardoen besliste dat de wagen 'niet voldeed aan onze westerse normen' en hem weer uit de markt nam. Het was toen overigens niet de eerste keer dat Cardoen zijn plannen voor het aanbieden van een Chinese wagen moest opbergen. In 2005 wou de invoerder de Jiangling Landwind op de Belgische markt brengen, maar die terreinwagen haalde geen enkele ster in de test van ADAC en werd door de Nederlandse automobielorganisatie ANWB 'levensgevaarlijk' genoemd.

De Chinezen hebben ondertussen evenwel niet stil gezeten en slagen erin om betere crashresultaten voor te leggen. De Aiways U5 haalt bij Euro NCAP drie sterren (op vijf). Dat is niet slecht, maar de auto blijft daarmee wel nog achter op gelijkaardige wagens van de concurrentie. De eveneens in China gebouwde elektrische MG ZS EV slaagt er bijvoorbeeld wel al in om het maximale aantal van vijf sterren te halen bij Euro NCAP.