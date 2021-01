De Franse supermarktketen Carrefour is benaderd door de Canadese groep Couche-Tard voor een 'toenadering'. Beide bedrijven bevestigen dat er gesprekken zijn.

Couche-Tard is een Canadese uitbater van buurtwinkels in Canada, maar ook in de VS en Europa. De groep bevestigt dat het 'verkennende gesprekken' heeft opgestart over een 'vriendschappelijke transactie', na berichten van persagentschap Bloomberg daarover.

Er is wel geen zekerheid dat de gesprekken zullen leiden tot een transactie, aldus de groep uit Quebec.

Carrefour meldde dinsdag dat het is benaderd door Couche-Tard voor een 'toenadering'. Volgens Carrefour gaat het om een 'vriendschappelijke' stap en zijn de gesprekken 'erg preliminair'.

