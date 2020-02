Drie groeibedrijven gingen met de prijzen lopen op het event van de Trends Gazellen Limburg. Callexcell, WCA-Alro en Newcom Services zijn in Zolder uitgeroepen tot de Ambassadeurs van de Limburgse Gazellen.

De redactie van Trends rangschikt elk jaar de snelst groeiende bedrijven van het land. De groeibedrijven die het klassement halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar negentiende editie toe.

Deze week is de provincie Limburg aan de beurt. De rangschikking kunt u bekijken in het kader onderaan. In de komende weken volgen de provincies Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen. De cyclus sluit af op 1 april met de rangschikking van de snelste groeiers van Vlaanderen.

Uitleg over de methodologie vindt u bij de rangschikking van de Gazellen in het kader onderaan. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar of 'Ambassadeur'. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn en mag het geen dochter van een buitenlands bedrijf zijn. En een winnaar moet drie jaar wachten eer hij nog eens kan winnen.

Ambassadeur grote bedrijven: Callexcell

De Ambassadeur van de Limburgse Gazellen bij de grote bedrijven is Callexcell uit Sint-Truiden. Het contactcenter staat op de derde plaats in de rangschikking, maar is uitgeroepen tot Ambassadeur omdat alle hoger geplaatste bedrijven niet aan de bijkomende criteria voldoen. Callexcell, dat Karin Van de Velde in 2009 heeft opgericht met de steun van ondernemer Roland Duchâtelet, heeft een indrukwekkend parcours afgelegd. De omzet steeg van 13 miljoen euro in 2014 naar 31 miljoen euro in 2018, meer dan een verdubbeling in vijf jaar. Het groeibedrijf telt ongeveer 800 medewerkers.

"Het was altijd de bedoeling klein te blijven, maar dat is niet gelukt", zegt Karin Van de Velde. "Voor je het goed en wel beseft, heb je 250 werknemers. Plots ben je op weg naar 1000 mensen. We doen ons best om de kmo-mentaliteit te behouden." Twee jaar geleden zette Callexcell de eerste stappen in het buitenland. Er kwam een kantoor net over de Nederlandse grens, in Maastricht, waar 75 medewerkers aan de slag zijn. "Buitenlandse expansie is geen doel op zich", reageert Van de Velde. "Nespresso was al een tijdje klant bij ons in België. Het management was tevreden over onze samenwerking, want we kregen de vraag deel te nemen aan een Nederlandse aanbesteding die we ook wonnen. Nu we toch aanwezig zijn in Nederland, zullen we die markt verkennen. Op termijn willen we daar groeien naar 200 à 300 medewerkers."

Ambassadeur middelgrote bedrijven: WCA-Alro

Bij de middelgrote bedrijven is de Ambassadeur van de Limburgse Gazellen WCA-Alro in Genk. De lakkerij staat op de tweede plaats in het klassement, maar is de Ambassadeur omdat het hoger geplaatste bedrijf niet aan de bijkomende criteria voldoet. De jongste jaren maakte WCA-Alro een prachtige turnaround. Het bedrijf is gespecialiseerd in de oppervlaktebehandeling van metaal- en kunststofonderdelen voor de vrachtwagen- en de automobielindustrie. "Aanvankelijk waren we een zogenaamde bulklakker. We lakten grote series in een beperkt aantal kleuren. Zowat vijf jaar geleden hebben we het geweer van schouder veranderd door ons te profileren als een stuklakker", legt CEO Jan Craenen uit. "Daarnaast hebben we ook ons aanbod uitgebreid met onder meer montage en just in time-leveringen."

Dankzij investeringen en een verruimd aanbod slaagde WCA-Alro erin enkele langlopende projecten binnen te halen. "Zo lakken we de kunststof onderdelen voor de bumpers van de Audi e-tron en de aanbouwaandelen voor de Mercedes G-klasse AMG", vertelt CFO Jan Ramaekers. Het management ziet veel extra potentieel in de opkomst van de elektrische auto's die vaak meer lakwerk nodig hebben. Bij gebrek aan opvolgers besliste de oprichter Luc Thijs vorig jaar om zijn meerderheidsparticipatie te verkopen aan de investeringsmaatschappij Gimv. De operationele leiding bleef in de handen van het management. "Met de instap van Gimv hebben we een stabiele, lokale partner gevonden met een uitgebreide kennis in de automobielindustrie. We zijn hier echt blij mee, want het is een belangrijke operatie voor het voortbestaan van het bedrijf", duidt Jan Craenen.

Ambassadeur kleine bedrijven: Newcom Services

De Ambassadeur van de Limburgse Gazellen bij de kleine bedrijven is Newcom Services uit Beverst, de vennootschap boven de online-apotheek Viata. De Limburgse ingenieurs Benoit Van Huffel en Gianni De Gaspari gingen in 2014 van start met Viata. "Wij streven ernaar onze klanten dezelfde ervaring te geven als bij de traditionele apotheek, inclusief farmaceutische zorg", zegt Gianni De Gaspari. "We zetten zwaar in op een professionele adviesverlening door apothekers en apotheekassistenten. Als dat nodig is, verwijzen we de klanten door. Per maand hebben we al 10.000 contactmomenten per telefoon, e-mail en chat."

Sinds kort heeft Viata de stap naar het buitenland gezet. "Vanuit ons magazijn in Bilzen bedienen we al klanten in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het is de bedoeling op termijn logistieke hubs in die landen op te zetten", duidt De Gaspari. Om die internationale expansie kracht bij te zetten, haalde Newcom Services vorig jaar 3,8 miljoen euro extra middelen op. Die operatie ging gepaard met een wissel in het aandeelhouderschap. De doelman van de Rode Duivels, Thibaut Courtois, kreeg als stille vennoot een exit. In zijn plaats kwam de holding Alcopa van de familie Moorkens, die vooral bekend is als invoerder van de automerken Hyundai en Suzuki. "Met de steun van Alcopa werken we aan de professionalisering van onze organisatie. De voorbije maanden hebben we een vijftal mensen aangeworven, onder wie een financieel directeur en een marketingmanager", zegt Benoit Van Huffel. Aan ambitie geen gebrek, want tegen 2024 mikt het groeibedrijf op een omzet van 60 miljoen euro.

