De verzekeringsmakelaar Callant neemt een groot deel over van de portefeuille van Aon Affinity, een onderdeel van de groep Aon Belgium. Callant versterkt zich daarmee vooral in de garage- en de automotivesector.

Volgens Philip Alliet, de CEO van Aon Belgium, was Aon Affinity in België niet langer een kernactiviteit. De afdeling werkt via partnerships met werkgevers, bedrijven en organisaties hoofdzakelijk voor particulieren. "Het is een relatief kleine divisie met specifieke behoeftes, die zich vooral richt op privépersonen, terwijl Aon zich steeds meer profileert als een aanbieder van professioneel advies en diensten aan bedrijven", verklaart Alliet. Voor Callant Verzekeringen past de activiteit, goed voor een vijftiental werknemers en een premieomzet van 8 miljoen euro, perfect in zijn klantenportefeuille, die bestaat uit particulieren en kmo's. CEO Peter Callant spreekt dan ook van 'een strategische overname', die zijn bedrijf groeikansen biedt. Callant integreert de activiteit in zijn kantoor in Antwerpen.

Demotoverzekering.be is een druk bezochte website waar meer mee kan worden gedaan" Peter Callant

Callant versterkt zich vooral in de auto- en motorenbranche. Aon Affinity sluit de verzekeringen af die dealers van automerken aan hun klanten aanbieden. "Callant heeft al zo'n 400 garages in zijn klantenportefeuille. Met de overname creëren we een toegang tot nog meer merkendealers en kunnen we onze automotive-afdeling voort uitbouwen", aldus Callant.

Digitale marketing

Callant wordt ook de eigenaar van de website demotoverzekering.be, waar particulieren online een tarief kunnen berekenen en een polis afsluiten. "Het is een druk bezochte site, waar meer mee kan worden gedaan", zegt Callant. "We werken samen met het bureau Digiti uit Herentals, dat de ontwikkeling van de apps van KBC en Belfius begeleidde. Die worden tot de beste op de markt gerekend. De acquisitie van Aon Affinity biedt ons de mogelijkheid extra te investeren in een professioneel digitaal marketingplan, onlineservices en advertising op sociale media."

Callant wil ook inspelen op het groeiende gebruik van elektrische fietsen in het woon-werkverkeer: "Met fietsomnium.be richten we ons al rechtstreeks tot particulieren. Voortaan benaderen we ook bedrijven met belangrijke auto- en leasevloten. Dankzij de mobiliteitsbudgetten die zij hun medewerkers bieden, wint de e-bike aan belang. Wij kunnen bedrijven een totaalpakket aanbieden met een omniumverzekering, bijstand en pechverhelping."

Met Aon Affinity begeeft Callant zich ook op een nieuw terrein: "We gaan samenwerken met grote werkgevers, die hun medewerkers klassieke gezinsverzekeringen willen aanbieden, zoals auto-, brand- en familiale verzekeringen. Dat zal gebeuren onder de merknaam callant@work."