Busbouwer VDL is gestart met de bouw van een nieuwe, energieneutrale vestiging in Roeselare. Dinsdag werd de eerste steen gelegd van de nieuwe productie-unit waar het bedrijf elektrische bussen gaat produceren. VDL zal onder meer elektrische bussen leveren aan vervoersmaatschappij De Lijn.

Dinsdagmorgen werd de eerste steen gelegd van de nieuwe productie-unit van VDL in Roeselare. Dat gebeurde in aanwezigheid van onder meer minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). In de nieuwe fabriek gaat VDL elektrische bussen produceren. 'VDL wil Europa vanuit de nieuwe unit in Roeselare gaan voorzien van elektrische bussen', klinkt het. Er wordt een productiehal van zo'n 20.000 vierkante meter gebouwd en er komt ook een toonzaal.

'VDL is een echte koploper op het gebied van duurzame mobiliteit. Een investering van om en bij 44 miljoen euro en de verankering van maar liefst 500 jobs hier in de regio tonen de sterke band die het bedrijf heeft met Roeselare en bij uitbreiding met (West-)Vlaanderen. Het sluit perfect aan bij de prioriteiten van de Vlaamse regering om te investeren in duurzame innovatie en onderzoek & ontwikkeling in de maakindustrie, om zo de knowhow en expertise die er is in Vlaanderen verder te versterken én hier te houden', aldus Crevits.

Begin 2023 zouden de eerste elektrische bussen er van de band moeten rollen.

