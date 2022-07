Busbouwer Van Hool uit Lier heeft voor de tweede keer op rij een lastig boekjaar achter de rug. 'De pandemie woog ook in 2021 nog sterk door', laat het bedrijf vrijdag weten.

De omzet bij Van Hool slonk in 2021 verder met 34 procent, tot 254,1 miljoen euro. In 2020 was dat 383,2 miljoen euro. Het verlies in 2021 kwam neer op 59,4 miljoen euro, wat vergelijkbaar is met het verlies in 2020; 59,5 miljoen euro.

Van Hool, dat niet alleen bussen fabriceert maar ook touringcars en industriële voertuigen, schrijft de cijfers volledig toe aan de impact van de pandemie. 'Het touringcar-segment is zwaar getroffen', klinkt het. 'Zeker omdat die zich situeert in de sector van zowel het personenvervoer als het toerisme.'

Doordat de orders gedurende een lange tijd uitbleven, werden er uiteindelijk slechts 190 bussen en touringcars uitgeleverd in 2021. In 2020 werden nog 547 voertuigen aan klanten overhandigd. De businessgroep Industriële Voertuigen heeft dan weer minder te lijden gehad onder corona en kende reeds een beperkte heropleving in 2021.

'2022 blijft nog altijd een moeilijk jaar', besluit het bedrijf. 'Maar er is wel een trendbreuk met de voorbije twee jaar ingezet. Het orderboek voor zowel touringcars als stadsbussen is aanzienlijk gestegen. En we blijven ook investeren in onderzoek en ontwikkeling.'

Door middel van een nieuwe kredietovereenkomst bij de banken en de omzetting van een aandeelhoudersschuld van 45 miljoen euro in kapitaal, kon de busbouwer de laatste jaren het bedrijf recht houden, ondanks alle moeilijkheden. Ook in de kosten werd geschrapt en Van Hool deed een beroep op de tijdelijke werkloosheid.

Vanaf 2023 verwacht Van Hool dat de situatie terug normaal is. Dat is wel gerekend zonder de effecten van de Oekraïnecrisis, de inflatiedruk en de door vele analisten voorspelde economische recessie.

