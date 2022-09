De Duitse centrale bank verwacht een recessie in het huidige kwartaal die zou kunnen aanhouden tot het eerste kwartaal van 2023. Daarnaast zou ook de inflatie in de grootste economie van de eurozone verder oplopen. Dat heeft de Bundesbank maandag meegedeeld.

'Er zijn steeds meer tekenen van een recessie in de Duitse economie, in de zin van een aanzienlijke en langdurige daling van de economische productie', klinkt het. Die daling is voornamelijk te wijten aan de verstoorde energievoorziening sinds de Russische inval van Oekraïne.

De Bundesbank gaat ervan uit dat de hoge inflatie en de onzekere energievoorziening niet enkel de gas- en elektriciteitsintensieve industrie zal treffen, maar ook huishoudens en dienstverleners.

De Duitse centrale bank vermoedt dat de achteruitgang zich reeds dit kwartaal zal inzetten en zal versnellen in het laatste kwartaal. Ook voor het eerste kwartaal van 2023 wordt er rekening gehouden met een krimp.

In het tweede kwartaal had de Duitse economie zich nog iets veerkrachtiger getoond dan aanvankelijk gedacht met een lichte groei van 0,1 procent. Sindsdien is de onzekerheid wat de gasbevoorrading betreft enkel nog toegenomen.

Daarnaast zou ook de inflatie volgens de Bundesbank verder oplopen. Die wordt al maanden gedreven door de stijgende energieprijzen en de hogere prijzen voor levensmiddelen. In augustus bedroeg de inflatie 7,9 procent. De Bundesbank verwacht dat die de volgende maanden richting 10 procent zal stijgen.

